रामायण के गानों के लिए ट्रोल हो रहे एआर रहमान ने दिया जवाब, बोले-फीडबैक देखने की…
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के गानों के लिए म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान को ट्रोल किया जा रहा था। अब कंपोजर ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपना काम कर चुके हैं।
रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' रिलीज के लिए तैयार है। अगले हफ्ते फिल्म थिएटर में दस्तक देने वाली है लेकिन उससे पहले एक विवाद जुड़ गया है। दरअसल, फिल्म के गाने 'मंगल रंग' और 'रावण तांडव' के लिए फिल्म को नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म के गाने ए आर रहमान ने कंपोज किए हैं। ट्रोल होने के बाद म्यूजिक कंपोजर ने अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनके पास ऐसे फीडबैक पर ध्यान देने के लिए समय नहीं है।
ए रहमान बोले-मैंने अपना काम कर दिया
हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए ए आर रहमान ने कहा, ‘हम इतना ज्यादा काम करते हैं। चीजों को छानना, नए विचार सोचना और उन्हें बार-बार सुधारना। इसके बाद फीडबैक देखने के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। हम बस अपना काम सामने रख देते हैं क्योंकि उसे पहले ही इतनी बार परखा और जांचा जा चुका होता है।’ आगे उन्होंने कहा कि उनका बेटा उन्हें सोशल मीडिया रिएक्शन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। उन्होंने कहा, ‘मेरा बेटा मुझसे कहता रहता है, 'कल तो उन्होंने ऐसा कहा था, और अब वो माफी मांग रहे हैं।' मैं कहता हूं, कोई बात नहीं, मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और उम्मीद करता हूं कि लोग इसे सराहेंगे।’
मंगल रंग गाने को यूजर्स ने बताया कव्वाली
हाल में रामायण का गाना ‘मंगल रंग’ रिलीज हुआ था। इस गाने की तुलना साल 2012 में आई फिल्म रॉकस्टार के गाने ‘कुन फाया कुन’ से की रही है। इस गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया है। कुछ यूजर्स ने ये भी कहा गया है कि ये गाना कव्वाली जैसा लग रहा है। गाने के वीडियो को लेकर विवाद हो रहा है। गाने के एक सीन में रणबीर के किरदार राम के साथ हल्दी की रस्म में सीता माता को दिखाया गया था। कुछ यूजर्स ने इस सीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू रीतिरिवाज के हिसाब से हल्दी की रस्म में दूल्हा-दुल्हन को साथ नहीं दिखाया जाता है। हालांकि, मेकर्स ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं दी है।
विदेशों में अच्छी कमाई कर सकती है रामायण
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण अगले हफ्ते रिलीज हो रही है। इस फिल्म पर काम करीब 3 साल पहले शुरू हो चुका था। अब एक्टर्स की 3 साल की मेहनत रंग लाने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है। फिल्म को अमेरिका, ब्रिटेन, और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एडवांस बुकिंग के कलेक्शन में हर दिन बढोतरी हो रही है। अब ऑडियंस इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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