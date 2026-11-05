Ramayana Release Live: रणबीर की फिल्म रिलीज को तैयार, एडवांस बुकिंग में की 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई

Ramayana Latest News: रामायण पार्ट 2 के लिए करना होगा लंबा इंतजार
Ramayana Part 2 Update: रणबीर कपूर की रामायण का दूसरा पार्ट पहले साल 2027 में रिलीज होने वाला था। हालांकि, अब इस पार्ट के लिए दर्शकों को साल 2028 तक का इंतजार करना होगा।
रामायण का इंतजार खत्म
Ranbir Kapoor's Ramayana Review Live: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का इंतजार आज खत्म हो गया है। ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म में यश ने रावण का किरदार निभाया है। वहीं, साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। रणबीर की रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म दुनियाभर में 59000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। भारत के साथ-साथ फिल्म को विदेशों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। माना जा रहा है कि रणबीर कपूर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है।
नमित म्लहोत्रा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म के म्यूजिक को जर्मन म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है। वहीं, फिल्म के गानों को कुमार विश्वास ने लिखा है। इस फिल्म के गानों को सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिला है।
Ramayana Latest News: रामायण पार्ट 2 के लिए करना होगा लंबा इंतजार
Ramayana Part 2 Update: रणबीर कपूर की रामायण का दूसरा पार्ट पहले साल 2027 में रिलीज होने वाला था। हालांकि, अब इस पार्ट के लिए दर्शकों को साल 2028 तक का इंतजार करना होगा।
Ramayana Review: फिल्म देख बादशाह की आंखों में आए आंसू
रामायण का वर्ल्ड प्रीमियर लॉस एंजेलिस में किया गया था और फिर मुंबई में बॉलीवुड सेलेब्स के लिए खास स्क्रीनिंग रखी गई। इस स्क्रीनिंग में रैपर बादशाह ने भी फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने फिल्म का रिव्यू भी किया। बादशाह ने लिखा- आपको इसे देखना ही होगा। नमित ने कमाल कर दिया है। हर फ्रेम आपकी सांसें रोक देता है। हर किरदार आपको असली सा लगता है। बावजूद इसके कि हम इस कहानी को बचपन से जानते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अतुलनीय बैकग्राउंड म्यूजिक। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवी दुबे, यश, लारा दत्ता, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह। हर किसी ने कमाल कर दिया है। जटायू वाला सीन आपका दिमाग घुमा देता है। यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी खबर।
कौन हैं रामायण का म्यूजिक तैयार करने वाले हांस जिमर?
हांस जिमर जर्मन फिल्म स्कोर कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। रामायण से हांस जिमर अपना बॉलीवु़ड डेब्यू कर रहे हैं। हांस जिमर को 'द लायन किंग', 'इन्सेप्शन', 'ड्यून' और 'पाइरेट्स ऑफ कैरेबियन' जैसी कुछ हिट फिल्मों का साउंडट्रैक देने के लिए जाना जाता है। हांस जिमर को अबतक 12 फिल्मों के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया जा चुका है। इनमें से दो बार हंस को ऑस्कर अवॉर्ड मिला है।
Ramayana Who is Playing What: रामायण में किसे मिला कौन सा किरदार?
रणबीर कपूर- भगवान राम
साई पल्लवी-माता सीता
रवि दुबे-लक्ष्मण
यश-रावण
अरुण गोविल-राजा दशरथ
लारा दत्ता- रानी कैकेयी
शीबा चड्ढा- मंथरा
इंदिरा कृष्णन - कौशल्या
आदिनाथ कोठारे - भरत
विवेक ओबेरॉय - विद्युतजिव्हा
सौरभ सचदेवा- मारीच
Taran Aadarsh Review: कैसी है रणबीर कपूर की फिल्म
Ramayana Review: फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म देख ली है। उन्होंने फिल्म को 5 स्टार्स दिए हैं। रणबीर की फिल्म को तरण आदर्श ने शानदार बताया है। उनका मानना है कि दर्शकों ने आज तक भारतीय स्क्रीन पर इससे ज्यादा शानदार कुछ नहीं देखा होगा। यहां क्लिक करके पढ़ें पूरा रिव्यू
Ramayana Advance Booking: हाउसफुल हो रहे रामायण के शोज
sacnilk.com के मुताबिक, रणबीर कपूर की रामायण ने एडवांस बुकिंग कलेक्शन 128.46 करोड़ हो गया है। हिंदी भाषा में फिल्म ने 102.29 करोड़ है। तेलुगु भाषा में 12 करोड़, कन्नड़ भाषा में 9.79 करोड़, तमिल भाषा में 3.49 करोड़ और मलयालम भाषा में फिल्म ने 87.87 लाख की कमाई की है।
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