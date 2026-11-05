Ramayana Release Live: रणबीर की फिल्म रिलीज को तैयार, एडवांस बुकिंग में की 125 करोड़ से ज्यादा की कमाई

रामायण का इंतजार खत्म

Ranbir Kapoor's Ramayana Review Live: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का इंतजार आज खत्म हो गया है। ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म में यश ने रावण का किरदार निभाया है। वहीं, साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं। रणबीर की रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म दुनियाभर में 59000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। भारत के साथ-साथ फिल्म को विदेशों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। माना जा रहा है कि रणबीर कपूर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच सकती है। नमित म्लहोत्रा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म के म्यूजिक को जर्मन म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है। वहीं, फिल्म के गानों को कुमार विश्वास ने लिखा है। इस फिल्म के गानों को सोशल मीडिया पर काफी प्यार मिला है।

5 Nov 2026, 06:21:56 AM IST Ramayana Latest News: रामायण पार्ट 2 के लिए करना होगा लंबा इंतजार Ramayana Part 2 Update: रणबीर कपूर की रामायण का दूसरा पार्ट पहले साल 2027 में रिलीज होने वाला था। हालांकि, अब इस पार्ट के लिए दर्शकों को साल 2028 तक का इंतजार करना होगा।

5 Nov 2026, 05:57:49 AM IST कौन हैं रामायण का म्यूजिक तैयार करने वाले हांस जिमर? हांस जिमर जर्मन फिल्म स्कोर कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। रामायण से हांस जिमर अपना बॉलीवु़ड डेब्यू कर रहे हैं। हांस जिमर को 'द लायन किंग', 'इन्सेप्शन', 'ड्यून' और 'पाइरेट्स ऑफ कैरेबियन' जैसी कुछ हिट फिल्मों का साउंडट्रैक देने के लिए जाना जाता है। हांस जिमर को अबतक 12 फिल्मों के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट किया जा चुका है। इनमें से दो बार हंस को ऑस्कर अवॉर्ड मिला है।

5 Nov 2026, 05:49:34 AM IST Ramayana Who is Playing What: रामायण में किसे मिला कौन सा किरदार? रणबीर कपूर- भगवान राम साई पल्लवी-माता सीता रवि दुबे-लक्ष्मण यश-रावण अरुण गोविल-राजा दशरथ लारा दत्ता- रानी कैकेयी शीबा चड्ढा- मंथरा इंदिरा कृष्णन - कौशल्या आदिनाथ कोठारे - भरत विवेक ओबेरॉय - विद्युतजिव्हा सौरभ सचदेवा- मारीच