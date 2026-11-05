Ramayana Review: रामायण का रिव्यू; रणबीर कपूर या यश, कौन चमका और कौन पड़ा फीका?

Ramayana Review: रामायण का रिव्यू; रणबीर कपूर या यश, कौन चमका और कौन पड़ा फीका?
रणबीर कपूर की रामायण थिएटर में रिलीज हो गई है। अगर आप इस दिवाली ये फिल्म देखने का प्लान कर रहे हैं तो ये रिव्यू पढ़ कर ही घर से निकलिएगा। जानिए कैसी है फिल्म रामायण।
रणबीर कपूर की रामायण का इंतजार अब खत्म हो गया है। थिएटर पर एक ऐसी फिल्म आ गई है जिसकी कहानी सदियों से चली आ रही है। कई टीवी सीरियल और फिल्मों में रामायण देखने के बाद अब आज नमित मल्होत्रा की रामायण थिएटर में दस्तक दे चुकी है। 4000 करोड़ में फिल्म के दो पार्ट पर खर्च हुए हैं। ऐसे में ऑडियंस बेचैन जरूर होगी कि फिल्म में ऐसा क्या नजर आने वाला है जिसकी वजह से इतने करोड़ों खर्च किए गए हैं। अगर आप रामायण देखने का मन बना रहे हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है। टिकट बुकिंग से पहले घर से रिव्यू पढ़ कर जाइएगा। फिल्म ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो पसंद आएगी। हां, कुछ कमियां हैं जिन्हें शायद फिल्म देखने वाला एक वर्ग इग्नोर नहीं कर पाए।
रामायण की शुरुआत
रामायण की कहानी बचपन से सुनी और देखी गई है। अगर आप फिल्म के किसी भी किरदार और सीन को रामानंद सागर की रामायण या किसी अन्य से तुलना नहीं करेंगे तो शायद आप खुश नहीं होंगे। इसलिए इसे सिर्फ एक फिल्म के रूप में देखिएगा। इसकी शुरुआत देवताओं और असुरों के बीच हुए युद्ध से होती है। कैकसी (रावण की मां) अपने पुत्र दशानन को असुरों का उद्धार करने के लिए कहती है। इस उद्धार के लिए दशानन इतनी कड़ी तपस्या करते हैं की खुद ब्राह्मण उन्हें वरदान दे देते हैं। ये शायद पहली कोई फिल्म होगी जिसमें रावण के किरदार उनकी कहानी को इतनी बारीकी और ध्यान देकर दिखाया गया है। फिल्म के शुरुआती 30 मिनट दशानन के रावण बनने को दिखाया गया है। कुछ सीन बहुत जबरदस्त लगते हैं। कुछ जगह आपको महसूस होगा कि शायद कुछ ज्यादा एक्शन दिखा दिया गया है।
राम के जन्म से लेकर सीता हरण
फिल्म का अगला पार्ट असुरों का नाश करने के लिए इंसानी रूप में जन्में राम से होता है।यहां राम जन्म से उनकी शिक्षा, चारों भाई, माताएं, और अयोध्या को दिखाया गया है, सीता विवाह और तड़का वध वाली कहानी है। ये कहानी शायद अपने रामयण में बचपन से सुनी और देखी होगी तो कुछ सीन से आपको खुश नहीं होंगे, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक अपना कमाल करता दिखेगा। रामायण के पहले भाग में कैकयी का राम को वनवास भेजना और वनवासी जीवन और सीता हरण का सीन दिखाया गया है। आप इस फिल्म में पहली बार किसी राम को ऐसा एक्शन करते देखेंगे। फिल्म में रामायण के कुछ मुख्य पहलुओं को चंद सेकंड और मिनटों के सीन में निपटा दिया गया है, ये कसर आपको हर सीन में खटकेगी।
रामायण में क्या है खास?
फिल्म की खूबियों के बारे में बात करते हैं तो कुछ एक्टर्स की परफॉरमेंस को जबरदस्त लगेगी। फिल्म में पहले राम बन चुके अरुण गोविल ने दशरथ का किरदार निभाया है। और यकीन मानिए अपने इस छोटे रोल में एक्टर कमाल करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्रेसेंस, बॉडी लैंग्वेज शानदार लगा है। उन्हें स्क्रीन पर देखने के दौरान आप महसूस करेंगे कि कोई मंझा हुआ खिलाड़ी अपनी परफॉरमेंस दे रहा है। दूसरे नंबर पर रवि दुबे का काम आपको पसंद आएगा। एक्टर अपनी परफॉरमेंस से फिल्म के उस सीन को खास बना देते हैं।
रामायण में दिखेगा सीता माता का एक्शन
आपने पिछली किसी भी रामायण में सीता माता को एक्शन करते हुए देखा है? इस फिल्म में सीता के किरदा र में साई पल्लवी तलवारी भी चलाती हैं और दुश्मन के साथ युद्ध में भी उतरती हैं। साई पल्लवी के काम से आप प्रभावित हो सकते हैं। रावण के रोल में यश ने कमाल किया है। शुरुआती सीन में तो आप उनसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। हालांकि, आगे हर सीन में उनका गुस्सा, और डायलॉग आपको ओवर लग सकते हैं। इस पार्ट में यश का किरदार रणबीर पर थोड़ा भारी पड़ता दिख सकता है। एक्टर विवेक विवेक ओबेरॉय, कुनाल कपूर ठीक लगे हैं। मेघनाथ के रूप में राघव जुयाल की भी एक झलक नजर आई है।
रामायण में एक्टर्स की परफॉरमेंस
उस फिल्म के कुछ खूबसूरत सीन भी है। फिल्म में स्वंयवर वाला एक सीन है। राम धनुष तोड़ते हैं और आप इंतजार करते हैं परशुराम के साथ हुए लक्ष्मण के विवाद का। ये सीन राम-सीता के विवाह के बाद दिखाया जाता है। परशुराम की एंट्री जबरदस्त है। ये सीन आपको जैसे ही पसंद आएगा उतनी ही देर में खत्म भी हो जाएगा। परशुराम और लक्ष्मण बहस कुछ सेकंड में खत्म हो जाती है, ये कमी आपको बार-बार खलेगी। आप सोचेंगे कि अगर रिवाइंड का बटन होता तो शायद मन भरने के लिए इस सीन को दोबारा देखा जाता। फिल्म में एक जगह रावण के दशावतार को दिखाया गया है, थिएटर में इस सीन पर तालियां बज उठी थीं। फिल्म के अंत में हनुमान का इंट्रो जबरदस्त है। सनी देओल को इस रोल में देखने के लिए ऑडियंस तो अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक मजबूत कड़ी है। हां, सिनेमाटोग्राफी उतनी ओरिजिनल और रियल फील नहीं देती है। हां, डायरेक्टर नितेश तिवारी की मेहनत हर सीन में नजर आती है। उनके डायरेक्शन में अनुभव नजर आता है। साथ ही ये ध्यान रखा गया है कि रामायण लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। इसके साथ अधिक एक्सपेरिमेंट फिल्म की फील को बिगाड़ सकते थे।
रामायण की कमियां
फिल्म की कमियों के बारे में बात करते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कमी एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी में लगती है। एनिमल के बाद रणबीर को राम के लुक में देखना शायद कुछ लोग हजम नहीं कर पाए। उनके एक्शन, धनुष चलाने, चेहरे के तेज में वो राम के किरदार के साथ कुछ हद तक जस्टिस करते हैं। लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी में कमी महसूस होगी। खासकर जब वो संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं। कुछ सीन ज्यादा बनावटी लगते हैं। फिल्म की अगली सबसे बड़ी कमी है सपोर्टिंग किरदारों को दबा देना। फिल्म में राम-भरत मिलाप सीन आपको निराश करेगा। किसी भी अच्छी फिल्म के लिए उसके सपोर्टिंग किरदार जान होते हैं। रामायण में हीरो और विलेन पर फोकस किया है। अगर भरत, शत्रुघ्न पर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो शायद ये फिल्म थोड़ी और बेहतर लग सकती।
यहां निराश करती है रामायण
इस फिल्म में वेब सीरीज पंचायत के प्रह्लाद चा यानी एक्टर फैजल मलिक ने भी काम किया है। वो कुंभकर्ण के किरदार में हैं, लेकिन आप उन्हें ढूंढते रह जाओगे। कुंभकर्ण की एंट्री तो होती है लेकिन उनके चेहरे में आप फैजल मलिक को नहीं ढूंढ पाओगे। मेकर्स ने लंका के लोगों को असुर दिखाने के चक्कर में शानदार एक्टर्स की बलि दे दी है। फैजल मलिक के चेहरे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बहुत निराश करता है। फिल्म के कुछ अच्छे सीन को कुछ सेकंड में खत्म कर देना एक बड़ी कमी है। फिल्म का VFX कुछ जगह निराश करता है।
रामायण देखी जानी चाहिए या नहीं
फिल्म भारत के साथ विदेशी ऑडियंस को ध्यान में रख कर बनाई गई है। जिन्हें रामायण की समझ नहीं है वो शायद इस फिल्म को देखने के बाद इसे गहराई से समझने को कोशिश कर सकते हैं। आस्था से जोड़े इना अगर इसे फिल्म के लिहाज से देखा जाए तो ऑडियंस खुश होगी। फिल्म को ग्रैंड बनाने की एक अच्छी कोशिश की गई है। हमारी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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