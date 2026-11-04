सनी देओल के 'हनुमान' लुक पर सस्पेंस कायम, ‘रामायण’ में कैसी होगी महाबली की एंट्री?
रामायण की रिलीज में अब बस गिनती के दिन बाकी रह गए हैं और इस बीच हर कोई हनुमान जी के लुक को लेकर एक्साइटेड हैं।
रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट अभी रिलीज भी नहीं हुआ है, और दर्शक पार्ट-2 से हनुमान जी के लुक को लेकर एक्साइटेड हैं। फिल्म में सनी देओल हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेकर्स ने अभी तक 'रामायण' से उनका लुक रिवील नहीं किया है। वजह यह है, कि मेकर्स हनुमान जी वाले लुक के जरिए पार्ट-2 के लिए मोमेंटम सेट करना चाहते हैं। लेकिन क्या हमें 'रामायण' पार्ट-1 में सनी देओल का हनुमान जी वाला लुक देखने को मिलेगा? चलिए जानते हैं इस बारे में अभी तक क्या ताजा डिटेल उपलब्ध है।
क्या पार्ट-1 में मिलेगी झलक?
सनी देओल ने 'रामायण-2' के लिए शूटिंग हाल ही में शुरू की है। मेकर्स ने 'किष्किंधा कांड' (जिसके जरिए हनुमान जी की कहानी में एंट्री होती है), को पार्ट-2 के लिए रिजर्व कर लिया है। जहां एक तरफ पार्ट-2 में हमें हनुमान जी के सभी फाइट सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ पार्ट-1 में भी हमें इसकी झलक देखने को मिलेगी। हिंदू धर्म की कहानियों में सबसे ताकतवर लोगों में से एक, और हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार 8 अमर (चिरंजीवियों) में गिने जाने वाले भगवान हनुमान की मौजूदगी बहुत दमदार होगी। मेकर्स उस किरदार को दिखाने की हर संभव तरकीब लगाना चाहते हैं, जो अकेले ही पूरा पर्वत उठा सकता है, एक छलांग में समुद्र लांघ सकता है। जो बचपन में ही सूर्य को निगलने चल पड़ा और इंद्र के वज्र का वार झेल गया।
पॉवरफुल होगी हनुमान की एंट्री
हनुमान जी हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवी-देवताओं में गिने जाते हैं। शास्त्रों में उन्हें 'अतुलितबलधामं' (अपार और असीम बल के धाम) कहा गया है। उनकी शक्ति केवल शारीरिक बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें मानसिक, आध्यात्मिक और योग-बल (अष्ट सिद्धियां) का समावेश था। वह हिंदू धर्म के सबसे पावरफुल किरदारों में से एक हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, “'रामायण: राइज ऑफ लीजेंड' में लोगों को सरप्राइज मिल सकता है। मेकर्स ने हनुमान जी का लुक बहुत चालाकी से पार्ट-2 के लिए छिपा लिया है। हालांकि सनी देओल का लुक अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जिससे ऑडियंस अपनी सीट से उठकर सीटी बजाने और चीयर करने लगे।”
पार्ट-1 में किस भाग पर फोकस?
अगर आपने रामायण की टिकटें बुक कर ली हैं, तो बेहतर है कि आप आगे ना पढ़ें। लेकिन अगर आप मूवी के लिए टिकटें बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आगे आपके लिए कुछ दिलचस्प जानकारी है। फिल्म में हनुमान जी वाला लुक दर्शकों को कहां देखने को मिल सकता है? सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फिल्म श्रीराम और सीता मैया की शादी, लक्ष्मण जी के साथ उनके वनवास, रावण राज के बढ़ने और आखिर में देवी सीता के अपहरण पर फोकस करेगी।
सीता हरण के बाद होगी एंट्री?
पहले पार्ट में हनुमान जी एक पूरे किरदार के तौर पर अपनी जबरदस्त एंट्री नहीं करते दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दर्शकों को कुछ खास चीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए। फिल्म में सीता हरण के बाद वाले सीन्स में हनुमान जी की झलक दिखाई जा सकती है। वहीं फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर के बाद ऐसी खबरें आई थीं कि आफ्टर क्रेडिट सीन्स में दर्शकों को हनुमान जी की दमदार झलक दिखाई जाएगी। फिल्म सिनेमाघरों में 5 नवंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन प्रेस के लिए खास शोज 4 नवंबर की शाम रखे गए हैं।
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