Ramayana: विभीषण से लेकर मारीच और मेघनाद तक, जानिए कौन निभा रहा है किसका किरदार?
फिल्म रामायण में किरदारों की कमी नहीं है, और हर किरदार की अपनी गहराई है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से एक्टर्स क्या रोल कर रहे हैं।
नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' का पार्ट-1 सिनेमाघरों में 5 नवंबर को रिलीज हो रहा है। फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही वायरल हो चुके हैं और अधिकतर किरदारों को निभा रहे मुख्य एक्टर्स के नाम पहले ही रिवील हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके बारे में लोगों को खबर नहीं है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि 'रामायण' में कौन से एक्टर्स क्या किरदार निभाते नजर आएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि हमें इनमें से कौन से किरदार पार्ट-1 में ही देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ की झलक पार्ट-2 के ट्रेलर में ही मिलेगी।
रामायण के मुख्य किरदार
नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर प्रभु श्रीराम का किरदार निभा रहे हैं और साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस साई पल्लवी इसमें सीता मैया का किरदार निभा रही हैं। सुपरस्टार यश जहां रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे, वहीं रवी दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे। ये सभी एक्टर्स जहां हमें पार्ट-1 में ही दिखाई पड़ जाएंगे, वहीं हनुमान के किरदार में सनी देओल हमें पार्ट-2 में दिखाई पड़ेंगे। हालांकि पार्ट-1 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें उनकी झलक देखने को मिल सकती है।
अरुण गोविल - राजा दशरथ
रामानंद सागर की रामायण में श्रीराम का किरदार निभा चुके एक्टर अरुण गोविल 'रामायण' मूवी में राजा दशरथ का किरदार निभाते नजर आएंगे। अयोध्या के चक्रवर्ती राजा और श्री राम के पिता के किरदार में उनकी झलक ट्रेलर में दिखाई जा चुकी है। अरुण गोविल का ज्यादातर रोल हमें फिल्म के पार्ट-1 में ही दिखाया जाएगा। पार्ट-2 में फ्लैशबैक में झलकें हो सकती हैं।
लारा दत्ता - रानी कैकेयी
फिल्म में लारा दत्ता का भी अहम रोल है। वह फिल्म में राजा दशरथ की सबसे प्यारी रानी कैकेयी के रोल में नजर आएंगी। वही कैकेयी जो मंथरा के बहकावे में आकर श्री राम के लिए वनवास मांगती हैं। फिल्म के ट्रेलर में उनकी झलक दी जा चुकी है, लेकिन उनके डायलॉग्स और काम हमें मूवी में ही देखने को मिलेंगे।
शीबा चड्ढा - मंथरा
शबी का किरदार फिल्म में काफी अहम रहने वाला है। शीबा फिल्म में कैकेयी की उसी कुटिल दासी का किरदार निभा रही हैं, जिसकी चालाकी और साजिश ने अयोध्या की तकदीर बदल दी थी। पूरी रामायण को दिशा देने वाली मंथरा का किरदार फिल्म में काफी डीपली दिखाया जाएगा। शीबा का किरदार भी पार्ट-1 में ही होगा।
इंदिरा कृष्णन - कौशल्या
प्रभु श्रीराम की मां कौशल्या का किरदार फिल्म में इंदिरा कृष्णन निभा रही हैं। फिल्म से उनकी झलक पहले ही दिखाई जा चुकी है। फिल्म में उनका रोल भी हमें पार्ट-1 में देखने को मिलेगा।
आदिनाथ कोठारे - भरत
आदिनाथ का रोल फिल्म में श्रीराम के छोटे भाई भरत का होगा, जो राम की पादुका रखकर उनके पीछे राजकाज चलाते हैं। आदिनाथ का रोल भी हमें फिल्म के पार्ट-1 में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर मेकर्स पार्ट-3 बनाते हैं, तो एक बार फिर उनका रोल देखने मिल सकता है।
विवेक ओबेरॉय - विद्युतजिव्हा
फिल्म में विवेक ओबेरॉय को सूर्पनखां के पति विद्युतजिव्हा का किरदार निभाने का मौका दिया गया है। फिल्म के ट्रेलर में उनकी झलक भी दिखाई गई है और उनका रोल पार्ट-1 में देखने को मिलेगा।
रामायण के अन्य अहम किरदार
इसके अलावा हमें रामायण में फैसल मलिक कुंभकर्ण का किरदार निभाते दिखाई पड़ेंगे। कुणाल कपूर हमें देवराज इंद्र का किरदार निभाते दिखाई पड़ेंगे और सौरभ सचदेवा मारीच के रोल में होंगे। हरीश उथमन को विभीषण और रकुल प्रीत सिंह को शूर्पणखा का रोल दिया गया है। राघव जुयाल हमें मेघनाद का किरदार निभाते पार्ट-2 में दिखाई पड़ेंगे और अनुपम खेर को जटायू का वॉयस ओवर करने की जिम्मेदारी मिली है।
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