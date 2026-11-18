जावेद अख्तर जैसे लोग ईमान तो क्या, पैसों के लिए अपनी किडनियां बेच दें - भड़के मौलाना साजिद रशीदी
जावेद अख्तर ने कहा, हिंदुस्तान के हर आदमी के खून में राम। मौलाना साजिद रशीदी भड़क गए और उन्होंने कहा, जावेद अख्तर अपना नाम बदलकर राम पाल रख लें।
दिग्गज लेखक और गीतकार जावेद अख्तर इन दिनों भगवान राम को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने भगवान राम को किसी एक धर्म से जोड़कर देखने के बजाय उन्हें आदर्श, नैतिकता और जीवन जीने का तरीका बताया था। जावेद का कहना था कि भगवान राम का महत्व हर भारतीय के जीवन में है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो। हालांकि, उनके इस बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने जावेद अख्तर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें अपना नाम बदलकर राम पाल रख लेना चाहिए।
जावेद अख्तर ने खुद कहा था कि वो नास्तिक हैं- मौलाना
मौलाना साजिद रशीदी ने जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए कहा, 'जावेद अख्तर नास्तिक हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि वे नास्तिक हैं और किसी भी देवता, किसी भी भगवान या खुदा में विश्वास नहीं करते। आपको याद होगा, मुफ्ती शमाइल नदवी के साथ उनका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उन्होंने भी खुदा के अस्तित्व से इनकार किया था। तो अब भगवान राम के प्रति उनका यह लगाव उनके बिजनेस की वजह से है।'
जावेद अख्तर एक बिजनेसमैन हैं- मौलाना साजिद रशीदी
उन्होंने आरोप लगाया कि जावेद अख्तर बॉलीवुड में गाने बेचने के लिए भगवान राम की तारीफ कर रहे हैं। मौलाना ने कहा, 'वे एक बिजनेसमैन हैं। बॉलीवुड में गाने बेचने होते हैं, इसलिए उन्हें भगवान राम के बारे में इस तरह बोलना पड़ता है। अगर वे ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनके गाने नहीं चलेंगे। देश में 80 प्रतिशत हिंदू हैं, अगर वे भगवान राम के प्रति इस तरह की भक्ति और स्नेह नहीं दिखाएंगे तो ये 80 प्रतिशत हिंदू कहीं न कहीं उन्हें रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और आजकल जो बॉयकॉट सिस्टम चल रहा है वो भी लागू हो जाता है।'
नाम उनका मुसलमान, लेकिन बात करते हैं हिंदू की - मौलाना
मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि जावेद अख्तर को अपना रुख साफ रखना चाहिए। उन्होंने उन्हें ‘थाली का बैंगन’ बताते हुए कहा, नाम उनका मुसलमान, लेकिन बात करते हैं हिंदू की। आपको एक तरफ रहकर बात करनी चाहिए, ताकि उधर के लोग आपका पूरा सम्मान करें। मेरे पास उनके लिए एक सुझाव है- अपना नाम जावेद अख्तर से बदलकर राम पाल रख लें। तब 80 प्रतिशत हिंदू आबादी शायद आपको पूरा सम्मान दे। आपको वास्तव में एक स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। जावेद अख्तर जैसे लोग ईमान तो क्या, अपने घर को बेच दें, अपने जिस्म को बेच दें, अपनी किडनियां बेच दें। इनको सिर्फ पैसा चाहिए।'
जावेद अख्तर ने फिल्म रामायण के बारे में दिया बयान
दरअसल, जावेद अख्तर ने हाल ही में इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी (IPRS) की म्यूजिक क्रिएटर रिपोर्ट लॉन्च के दौरान भगवान राम और नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ पर अपनी राय रखी थी। PTI से बातचीत में जावेद अख्तर ने कहा था कि उनकी बेटी जोया ने फिल्म देखी है और इसकी तारीफ की है। उन्होंने बताया कि जोया बहुत कम किसी चीज की तारीफ करती हैं।
जावेद अख्तर ने भगवान राम के बारे में क्या कहा?
भगवान राम के महत्व पर बात करते हुए 81 साल के जावेद अख्तर ने कहा था कि राम सिर्फ एक धार्मिक पहचान नहीं हैं, बल्कि वे आदर्श, नैतिकता और अच्छे जीवन का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा था कि राम एक व्यक्ति से कहीं बढ़कर हैं। वे जीवन जीने का एक तरीका हैं और उनके विचार हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। जावेद ने आगे कहा था कि कुछ लोग उनके इस बयान से नाराज हो सकते हैं, लेकिन भगवान राम का महत्व हर भारतीय के जीवन में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस धर्म को मानता है।
1500 करोड़ के करीब पहुंची ‘रामायण’
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में रवि दुबे समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म की कमाई 1500 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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