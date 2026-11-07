Ramayana: 'कुछ रोल लंबाई से नहीं मापे जाते', मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल ने पोस्ट कीं BTS तस्वीरें
रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की सोशल मीडिया पर खूब तारीफें हो रही हैं। अब एक्ट्रेस ने इंस्टा पोस्ट में कुछ अनदेखी तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं।
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में मंदोदरी का किरदार निभाने के लिए काजल अग्रवाल को खूब तारीफें मिल रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग तो सीता (साई पल्लवी) और मंदोदरी (काजल अग्रवाल) की तुलना करते भी नजर आए। फैंस का बेशुमार प्यार पाकर काजल फूली नहीं समा रही हैं। अब उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में फैंस का शुक्रिया अदा किया है। भले ही काजल का रोल छोटा था, लेकिन फिर भी वह लोगों के दिलों में जगह बना पाने में कामयाब रही हैं।
काजल ने पोस्ट कीं BTS तस्वीरें-वीडियो
काजल अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पर अपनी BTS तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "'रामायण' जैसी मैग्नम ओपस फिल्म से किसी भी रूप में जुड़ना बहुत फक्र की बात है। भले ही मेरा रोल छोटा हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी कहानी का हिस्सा बनना दिल भर देता है, जो हमारी संस्कृति और इतिहास में गहराई से बसी हुई है।" काजल ने इतने टैलेंटेड टेक्नीशियन्स और एक्टर्स के साथ काम करने के लिए भी आभार प्रकट किया। काजल अग्रवाल को यह मौका देने के लिए उन्होंने नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा का शुक्रिया अदा किया।
"कुछ रोल लंबाई से नहीं मापे जाते"
काजल अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा- कुछ फिल्मों को रोल की लंबाई या पर्दे पर बिताए गए मिनटों से नहीं मापा जाता। उन्हें कहानी की महानता, उन्हें बनाने के पीछे के जुनून और हमारी सामूहिक आस्था व दिव्यता से जुड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने के सौभाग्य से मापा जाता है। काजल अग्रवाल ने हमारी सांस्कृतिक विरासत के इस खूबसूरत हिस्से पर इतना प्यार लुटाने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया है। काजल ने लिखा- कुछ जुड़ाव वाकई किरदार से बड़े होते हैं। 'रामायण' हमेशा उनमें से एक रहेगी।
दिवाली के बाद होगा असली कमाल?
बता दें कि 'सिंघम' फेम एक्ट्रेस ने फिल्म में रावण की पत्नी का किरदार निभाया है। फिल्म में रावण का रोल साउथ के सुपरस्टार यश ने प्ले किया है। 'रामायण' के कन्नड़ वर्जन का डिस्ट्रिब्यूशन भी उन्हीं के हाथों में है। फिल्म का हिंदी वर्जन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन्स ने डिस्ट्रिब्यूट किया है। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन वाली इस फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे। रिलीज के बाद से लेकर अभी तक यह रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है, लेकिन सूत्रों की मानें तो असली रफ्तार फिल्म दिवाली के बाद पकड़ेगी।
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