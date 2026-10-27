40 से सेकंड के वीडियो में दिखी 3 साल की मेहनत, रामायण में ऐसे बना था ग्रैंड महल, रणबीर भी आए नजर
रणबीर कपूर की रामायण का मेकिंग वीडियो सामने आया है। सालों की मेहनत इस कुछ सेकंड के वीडियो में नजर आ रही है। रणबीर कपूर को एक्शन अवतार में देखा जा सकता है। देखिए ये वीडियो-
रणबीर कपूर की फिल्म रामयाण अगले हफ्ते थिएटर में रिलीज होने वाली है। एक्टर्स, फिल्म से जुड़े लोगों की तीन साल की मेहनत अब ऑडियंस के सामने होगी। बड़ी कास्ट के साथ इस फिल्म पर बड़ी संख्या में लोगों ने काम किया है। अब इसकी एक झलक शेयर कर दी गई है। जियोहॉटस्टार पर फिल्म का मेकिंग वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में विदेशी टीम और एक्टर्स को साथ काम करते देखा जा सकता है। कैसे फिल्म का ग्रैंड सेट बनाया गया और कैसे VFX पर काम किया गया। इस छोटे से वीडियो क्लिप में तीन घंटे की फिल्म का सार छुपा है। देखिए-
रामायण का मेकिंग वीडियो
ये एक 40 सेकंड का वीडियो है जिसकी शुरुआत में एक भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की एक तस्वीर दिखाई जाती है। आगे रामायण के कुछ लिखित अंश और फिर फिल्म के सेट का बिहाइंड द सीन। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि कैसे महाराज दसरथ की सभा का स्थान बनाया गया था। ग्रैंड महल बनता हुआ देख सकते हैं। सोने की लंका को भी बनाने की एक झलक दिखाई जाती है। फिल्म के VFX और एक्शन सीन के लिए विदेश से लोग आए थे। इस क्लिप में आगे रणबीर कपूर को ब्लू बैकग्राउंड के साथ सीन शूट करते देखा जा सकता है। VFX के जरिए इन सीन को और ज्यादा ग्रैंड बना दिया गया है। इस मेकिंग वीडियो में डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी नजर आ रहे हैं।
रामायण के किरदार ने बदल दी रणबीर की जिंदगी
रणबीर कपूर इस फिल्म पर तीन सालों से भी अधिक समय से लगे हुए हैं। इस मेकिंग वीडियो में उनकी मेहनत देखी जा सकती है। एक्टर ने राम के किरदार के साथ न्याय करने के लिए अपने डिक्शन से लेकर बोलने, चलने के अंदाज को भी बदल दिया। एक्टर ने बताया कि ये किरदार निभाकर उन्हें भी ज्ञान प्राप्त हुआ है। वो पहले से ज्यादा सुलझे हुए महसूस करते हैं। वहीं फिल्म में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी ने कहा कि वो हमेशा अपने किरदारों में कुछ अपना भी जोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस रोल के लिए उन्होंने सिर्फ माता सीता से प्रार्थना की और उन्होंने कोशिश की कि वो खुद क्या सीख सकती हैं। ये फिल्म एक्टर्स के करियर के लिए खास होने वाली है।
रामायण के बजट ने किया कमाल
रामायण के दोनों पार्ट्स पर मेकर्स ने 4000 करोड़ का मोटा बजट खर्च किया है। नमित मल्होत्रा ने यश के साथ मिलकर फिल्म प्रोड्यूस की है। रामायण हर हिंदू के लिए खास है। ऐसे में फिल्म को ग्रैंड बनाने के साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाए।
रामायण के गाने को लेकर हुआ था विवाद
हाल में फिल्म के गाने को लेकर विवाद भी सामने आया था। रणबीर और साई पर फिल्माया गया गाना ‘मंगल रंग’ को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हो रहा है। कुछ यूजर्स ने इसे फिल्म ‘रॉकस्टार’ की कव्वाली ‘कुन फाया कुन’ बताया तो कुछ को वीडियो में हल्दी की रस्म में नजर आ रही साई पल्लवी से पसंद नहीं आई। यूजर्स का कहना था कि हिंदू रीतिरिवाज के हिसाब में दूल्हा दुल्हन हल्दी की रस्म में साथ नहीं होते।
रामायण की रिलीज डेट
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण 5 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर और गाने पहले ही धूम मचा चुके हैं। AR रहमान के म्यूजिक ने भक्ति को अलग रंग दे दिया है। ऑडियंस फिल्म को थिएटर पर देखने का इंतजार कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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