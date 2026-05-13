साई पल्लवी को लेकर रामायण के मेकर्स लेंगे बड़ा फैसला, एक दिन फिल्म के फेलियर होने के बाद अब...
साई पल्लवी की कुछ दिनों पहले पहली हिंदी फिल्म एक दिन रिलीज हुई है। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि रामायण के मेकर्स उनको लेकर बड़ा फैसला ले रहे हैं।
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण आ रही है। फिल्म में रणबीर कपूर जहां राम का किरदार निभा रहे हैं वहीं साई पल्लवी सीता का। इस फिल्म को लेकर काफी समय से बज है। रामायण, साई की दूसरी हिंदी फिल्म होगी। हाल ही में साई की पहली हिंदी फिल्म एक दिन रिलीज हुई है। हालांकि फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब फिल्म के ना चलने के बाद रामायण के मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है।
क्या लिया रामायण के मेकर्स ने फैसला
एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्ममेकर्स, साई पल्लवी के डायलॉग्स को डब करेंगे। वे चाहते हैं कि रामायण में उनकी आवाज नेचुरल लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म में साई की पॉलिश हिंदी हो। लेकिन मेकर्स ने इस बारे में कुछ कन्फर्म स्टेटमेंट नहीं दिया है।
साई की हिंदी से नाखुश थे लोग
दरअसल, एक दिन के प्रमोशन के दौरान साई की हिंदी भाषा से फैंस नाखुश हुए। कुछ ने कमेंट कर दिए थे कि ये हैं साई पल्लवी जो बेसिक हिंदी भाषा में नहीं बोल सकती हैं। लेकिन फिर भी वह रामायण में सीता का किरदार निभा रही हैं। वहीं एक ने लिखा था कि साई पल्लवी ने एक दिन इसलिए की ताकि वह रामायण के लिए अच्छी हिंदी तैयार कर सकें। एक ने यह भी लिखा कि नितेश तिवारी ने क्या सोचकर साई पल्लवी को सीता मां के रोल के लिए फाइनल किया जो हिंदी भी सही से नहीं बोल सकती हैं।
रामायण की पूरी स्टार कास्ट
बता दें कि रणबीर और साई के अलावा यश फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। वहीं रवि दुबे, लक्ष्मण का और सनी देओल हनुमान का। इनके अलावा फिल्म में लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, काजल अग्रवाल, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर भी हैं।
कब रिलीज होगी रामायण
रामायण पार्ट 1 इस साल दीवाली पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को जहां नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं वहीं नमित इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यह अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। नमित ने खुद बताया था कि इस फिल्म का बजट 4 हजार करोड़ है।
रणबीर ने खुद कहा था कि वह पहले इस रोल को करने से झिझक रहे थे। उन्हें लगा था कि वह इस किरदार के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि पहले वह इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर राहा हुईं और यह किरदार आया तो ये उनकी लाइफ का सबसे प्यारा कोइंसिडेंस था।
वैसे इस साल पहला पार्ट रिलीज होने के बाद रामायण का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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