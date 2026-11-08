'रामायण' मेकर्स की सख्त चेतावनी, अगर लीक की फिल्म तो...
रामायण के मेकर्स की तरफ से उन लोगों के खिलाफ चेतावनी जारी की गई जो लोग फिल्म की क्लिप्स को बिना परमिशन के ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शख्स ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
रामायण के अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से उन लोगों के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है जो सिनेमाघरों में बैठकर इस फिल्म की क्लिप्स बना रहे हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। मेकर्स का कहना है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा करता पाया जाएगा को उसके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
रामायण मेकर्स की सख्त चेतावनी
@WorldOfRamayana के एक्स अकाउंट से ऐसे लोगों के खिलाफ एक नोटिस शेयर किया गया है। उन्होंने लिखा- हमें जानकारी मिली है कि नमित मल्होत्रा की रामायण की अनधिकृत फुटेज सिनेमाघरों के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है और सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही है। फुटेज सिनेमाघरों के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है और सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही है।
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मेकर्स ने नोटिस में क्या कहा?
नोटिस में आगे कहा गया, "माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 नवंबर 2026 और 6 नवंबर 2026 के ऑर्डर से कमर्शियल IP सूट (L) नंबर 37230/2026 में, सभी जाने-पहचाने और अनजान लोगों को बगैर इजाजत के फिल्म या उसके किसी भी हिस्से को रिकॉर्ड करने, अपलोड करने, शेयर करने या किसी और तरह से शेयर करने से रोक दिया है। ऐसा करना कॉपीराइट का उल्लंघन है, कॉपीराइट एक्ट, 1957, सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952, BNS, 2023 और IT एक्ट, 2000 के तहत एक क्रिमिनल जुर्म है, जिसके लिए जेल और जुर्माना हो सकता है और यह कोर्ट की अवमानना है।"
रिकॉर्ड किए कंटेंट को डिलीट करने को कहा
रामायण टीम की तरफ से आगे नोटिस में कहा गया- सभी लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे ऐसे किसी भी कंटेंट को रिकॉर्ड करने, पोस्ट करने या शेयर करने से बचें और पहले से पोस्ट की गई किसी भी चीज को डिलीट कर दें। नियम तोड़ने वालों की रिपोर्ट अधिकारियों और प्लेटफॉर्म को की जाएगी और बिना किसी और नोटिस के उन पर क्रिमिनल, सिविल और कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी।
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रामायण मेकर्स की नोटिस पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
इस नोटिस पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया भी आई है। जहां कुछ यूजर्स ने मेकर्स के इस नोटिस की तारीफ की है। वहीं, कुछ लोगों ने रामायण फिल्म को ट्रोल किया है। एक यूजर ने लिखा- क्या आपकी परमिशन से खाली थिएटर्स की फोटो ले सकते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- अरे इतनी जल्दी, एक महीने बाद आते हुजूर। अभी तो हर जगह वीडियो आ चुकी हैं। एक ने कहा- आपकी फिल्म नहीं चलने का कारण पाइरेसी नहीं है, बल्कि रामायण की कहानी के साथ की गई छेड़छाड़ है।
5 नवंबर को रिलीज हुई थी रामायण
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की बात करें तो ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में साई पल्लवी, रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। वहीं, नमित मल्होत्रा फिल्म के प्रोड्यूसर हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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