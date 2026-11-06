Ranbir Kapoor की रामायण देख ससुर महेश भट्ट नहीं रोक पाए आंसू, बोले- वनवास वाले सीन…
Mahesh Bhatt Praises Ranbir Kapoor: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। रणबीर ने फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाया है। रणबीर के ससुर महेश भट्ट ने एक्टर की तारीफ की है।
बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की फिल्म रामायण (Ramayana) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। अब इस फिल्म पर रणबीर कपूर के ससुर महेश भट्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने बताया कि वो दामाद रणबीर कपूर को राम के रूप में देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए।
रामायण पर क्या बोले महेश भट्ट?
Variety India के साथ खास बातचीत में महेश भट्ट ने उस सीक्वेंस की बात की जहां भगवान राम को अयोध्या छोड़कर जाना होता है और वनवास में 14 साल बिताने हैं। उन्होंने कहा कि वो सीक्वेंस इतना इमोशनल है कि स्क्रीनिंग के बाद भी उनके लिए बोल पाना मुश्किल हो रहा था।
रामायण देख रो पड़े फिल्ममेकर महेश भट्ट
उस पल के बारे में बात करते हुए महेश भट्ट ने कहा, "इंटरवल से पहले, राम को वनवास में भेजा जाता है। मेरा गला रुंध गया था। मैं युवा फिल्ममेकर्स और राइटर्स के साथ फिल्म देखने गया था, और उन लोगों को पता था कि वो रणबीर कपूर के ससुर के साथ बैठे हैं। जब लाइट्स जलीं, मैंने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की। मैं नहीं कर पाया। मैं कुछ कह भी नहीं पाया। कुछ बेहतरीन अनुभव आपको खामोश कर देते हैं।"
महेश भट्ट ने की नितेश तिवारी के डायरेक्शन की तारीफ
रणबीर की परफॉर्मेंस के अलावा, महेश यश की परफॉर्मेंस से भी काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने नितेश तिवारी के डायरेक्शन की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि नितेश तिवारी ने इन दो दमदार किरदारों के बीच संतुलन बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि उनका अभिनय कहीं भी बहुत ज्यादा हावी न हो जाए।
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अरुण गोविल की एक्टिंग से इम्प्रेस हुए महेश भट्ट
यश की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए महेश भट्ट ने कहा कि रावण के तौर पर यश की परफॉर्मेंस ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। नितेश तिवारी ने इस पूरी एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल किया है, वो बहुत आसानी से बहुत ज्यादा हो सकता था। जब स्क्रीन पर रणबीर आए, मैं तब भी उनके (रावण) के बारे में सोच रहा था, रणबीर के आने से फिल्म में एकदम से उछाल आता है। इसके बाद वो कैमरा की तरफ आते हैं और अपने हाथ जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने अंदर के भगवान को छू लिया था। अरुण गोविल का अभिनय बिल्कुल दिल छू लेने वाला था।"
साल 2028 में रिलीज होगा रामायण का पार्ट 2
रणबीर कपूर की रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म का पार्ट 2 साल 2028 में रिलीज होगा। इस फिल्म में यश, रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे, अरुण गोविल, लारा दत्ता और कुणाल कपूर जैसे कलाकार नजर आए हैं।
फिल्म के अंत में दर्शकों के लिए छिपा है सरप्राइज
इस फिल्म के अंत में मेकर्स ने दर्शकों के लिए एक सरप्राइज भी छिपाया है। फिल्म के अंत में नितेश तिवारी अपने हनुमान यानी सनी देओल की झलक भी दिखाते हैं। इस वक्त फिल्म में दिलजीत दोसांझ की आवाज में हनुमान चालीसा भी सुनाई देती है। फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में रवि दुबे की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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