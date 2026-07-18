सीता का रोल मिलना नहीं था आसान, साई पल्लवी बोलीं- की खुद को शुद्ध रखने की कोशिश
नितेश तिवारी की रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली साई पल्लवी ने बताया कि वो इस रोल निभाने के लिए अपने आपको जितना शुद्ध रह सकती थीं, उतना शुद्ध रही हैं। कम से कम अपने विचारों को उन्होंने शुद्ध रखा है।
नितेश तिवारी की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। फिल्म में साई पल्लवी सीता के रूप में नजर आएंगी। आज रामायण के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर साई पल्लवी ने अपने किरदार ने बारे में बात की। साई पल्लवी ने कहा कि जितना मुमकिन हो सकता था उतना उन्होंने अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वो सीता का रोल निभाने के लिए ध्यान लगाती थीं।
एक्टर्स के लिए मुश्किल होता है इस तरह का रोल पाना
साई पल्लवी ने कहा, "एक्टर्स के लिए आसान नहीं होता है इस तरह का रोल पाना। क्योंकि एक देवी का रोल निभाना आसान नहीं है। जरूर कोई ऐसी टीम होगी जो इसे सबसे अच्छा वर्जन बनाने में अपना सब कुछ लगा रही होगी।"
सीता का रोल करने पर क्या बोलीं साई पल्लवी?
साई पल्लवी ने आगे कहा, "मुझे नहीं लगता है कि मैंने सीता मां का रोल करना का फैसला किया है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके पीछे आप जा सकते हैं या जिसके बारे में आप कुछ लिख या कह सकते हैं, इस तरह मैं ये रोल करना चाहती हूं। मैं बैठती थी और ध्यान लगाती थी और कहती थी कि सीता मां आप मेरे जरिए अभिनय करें। मेरे जरिए जो आएगा वो वही होगा जो आप इस फिल्म के लिए चाहेंगी।"
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने अपने आपको जितना मुमकिन हो सकता था, उतना शुद्ध रखा है। उन्होंने कहा- मैं अपने आपको जितना हो सकता था उतना शुद्ध रखा है, कम से कम अपने विचारों में, मैंने इसे बिल्कुल निष्पक्ष रखने की कोशिश की है। तो मैं अपना बेस्ट वर्जन इस फिल्म में आपके लिए ला रही हूं।
नितेश तिवारी ने की ‘राम’ और ‘सीता’ की तारीफ
इवेंट में नितेश तिवारी ने रणबीर कपूर और साई पल्लवी की तारीफ की। उन्होंने कहा, “एक एक्टर की आंखें सच बोलती हैं। मैंने रणबीर की आंखों में राम और साई की आंखों में सीता देखी हैं। मुझे जिस ईमानदारी की तलाश थी, वह इन खूबसूरत लोगों में ही मिली। मैंने साई और रणबीर को नहीं देखा, मैंने केवल राम और सीता को देखा।”
24 जुलाई को दुनियाभर में रिलीज होगा रामायण का ट्रेलर
इस इवेंट में मौजूदा लोगों को फिल्म का ट्रेलर दिखा दिया गया है। इसी के साथ ऐलान किया गया कि रामायण पार्ट 1 का ट्रेलर 24 जुलाई को दुनियाभर में दिखाया जाएगा। दिल्ली में हुए इस इवेंट को कवि कुमार विश्वास ने होस्ट किया। इस इवेंट में फिल्म की कास्ट और क्रू समेत मीडिया के लोगों ने हिस्सा लिया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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