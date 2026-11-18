'सीता केवल राम पर निर्भर नहीं', रामायण में साई पल्लवी के किरदार पर क्या बोलीं इंदिरा कृष्णन?
Indira Krishnan Defends Sai Pallavi: रणबीर कपूर की रामायण में कौशल्या का किरदार निभाने वालीं इंदिरा कृष्णन ने फिल्म में दिखाए साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सीता केवल भगवान राम पर निर्भर नहीं हैं।
रणबीर कपूर की रामायण में माता सीता का किरदार साई पल्लवी ने निभाया है। फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हो रही है। हालांकि, फिल्म में साई पल्लवी के कुछ सीन्स ऐसे दिखाए गए हैं जहां उन्हें योद्धा के रूप में दिखाया गया है। इन सीन्स पर सोशल मीडिया पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब सीता के एक्शन सीक्वेंस सीन्स पर फिल्म एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन ने बचाव किया है। उन्होंने कहा कि सीता केवल भगवान राम पर निर्भर नहीं हैं।
इंदिरा कृष्णन ने की साई पल्लवी की तारीफ
स्क्रीन से खास बातचीत में इंदिरा कृष्णन ने कहा, "साई के साथ मेरा काफी अच्छा रिश्ता है। हम एक दूसरे से तमिल भाषा में बात करते थे। वो बहुत स्वीट और अच्छे दिल की हैं। वो बहुत आध्यात्मिक हैं, और भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करती हैं। वो किस्मत में विश्वास रखती हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रामायण के सभी कलाकारों का इन किरदारों को निभाना पहले से ही तय था। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच है।"
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नितेश तिवारी के बारे में क्या बोलीं इंदिरा कृष्णन?
वहीं, सीता के एक्शन सीन पर मचे बवाल को लेकर इंदिरा कृष्णन ने कहा कि नितेश तिवारी ने महिला की शक्ति को दिखाया है। उन्होंने कहा, "हाल ही में एक इंटरव्यू में किसी ने मुझसे कहा कि सीता को तलवार चलाते दिखाना बहुत गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि नितेश तिवारी ने बहुत अच्छे से किया है, उन्होंने महिला की शक्ति को दिखाया है। जैसे, सीता के लिए, वो उनके अंदर के उस छोटे से योद्धा को दिखाना चाहते थे। कौशल्या के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया। अगर आप मेरे सीन्स देखेंगे तो मैं अबला नारी नहीं दिखती हूं, जो कमजोर है। वो गरिमापूर्ण हैं, आत्मविश्वासी हैं, फिर भी इमोशनल हैं, और वो अपने बेटे को जाने नहीं देना चाहती हैं।"
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इंदिरा कृष्णन बोलीं- सीता सिर्फ राम पर निर्भर नहीं हैं
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा कृष्णन ने कहा, "उन्होंने (नितेश तिवारी) कैकसी, रावण की मां को योद्धा के रूप में दिखाया है, इस बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे। नितेश जी ने महिलाओं को काफी मजबूत और कॉन्फिडेंट दिखाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय, जब किसी राजपरिवार में किसी महिला का जन्म होता था, तो उन्हें युद्ध की कला सिखाई जाती थी। मुझे लगता है कि वो सीन (एक्शन सीक्वेंस) सीता को उचित सम्मान देता है। वो दिखाता है कि सीता कमजोर नहीं हैं, और वो केवल भगवान राम पर निर्भर नहीं हैं, वो अपनी देखभाल खुद कर सकती हैं। उनके पास आत्मरक्षा का कौशल है, जो एक रानी के लिए बहुत जरूरी होता है।"
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रामायण में काम करने को लेकर क्या बोलीं इंदिरा कृष्णन?
फिल्म में काम करने के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए इंदिरा कृष्णन ने कहा, "मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि फिल्म ऐसी होगी। हम सब उन खाली कमरों और बड़े स्टूडियो में खड़े होते थे और अचानक से नितेश जी कहते थे- आप लोगों को ऊपर देखना है वहां जटायु आया है। ऐसा था सब। तो वीएफएक्स बहुत ही खूबसूरत है। मेरे पास शब्द नहीं हैं। इतनी बड़ी महागाथा से जुड़ना मेरा भाग्य था। ये मेरे लिए जीवन भर की एक यादगार घटना रहेगी।”
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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