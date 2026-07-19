रामायण क्यों होगी भारत की सबसे बड़ी फिल्म? काजल बोलीं- हैरी पॉटर यूनिवर्स जैसा...
नितेश तिवारी की रामायण में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल मंदोदरी के किरदार में नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के जैसा रामायण का भी यूनिवर्स होगा। काजल ने बताया कि क्यों रामायण भारत की सबसे बड़ी फिल्म होगी।
नितेश तिवारी की रामायण इस साल की बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। 18 जुलाई को फिल्म की टीम, कास्ट और दूसरे सेलेब्स के बीच फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस टीजर को दुनियाभर में 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। रणबीर कपूर की रामायण में काजल अग्रवाल रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाने वाली हैं। इस किरदार के बारे में काजल ने बात की। साथ ही, उन्होंने ये भी बताया कि क्यों रामायण भारत की सबसे बड़ी फिल्म होगी?
भारतीयों के लिए गर्व की बात होगी
शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में खास बातचीत के दौरान काजल अग्रवाल ने कहा कि ये फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए कितने गर्व की बात होगी जब ये फिल्म ग्लोबल लेवल पर रिलीज होगी।
काजल ने कहा, “भारतीयों के लिए यह इतनी प्राउड फीलिंग होगी जब ये फिल्म ग्लोबल स्टेज पर रिलीज होगी कि हमारे हीरोज फाइनली उस लेवल पर दिखाई देंगे जैसे कि द मार्वल के हीरो। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स और हैरी पॉटर यूनिवर्स के जैसे हमारा रामायण का पूरा यूनिवर्स होगा।”
भारत की सबसे बड़ी फिल्म होगी रामायण
काजल से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि रामायण भारत की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है? काजल ने कहा 100 पर्सेंट। उनसे पूछा गया कि उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? काजल ने जवाब दिया- इसका बजट, इस फिल्म के पीछे जो टेक्निकैलिटी है।
काजल ने बताया रामायण में क्या है एक्स फैक्टर
होस्ट ने काजल से कहा कि बजट तो आदिपुरुष के पास भी था। काजल ने कहा- हां, लेकिन ये एक पैन इंडिया फिल्म है पैन इंडियन एक्टर्स के साथ। ये ग्लोबल स्क्रीन के लिए बनाई गई है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बनाई गई है। ये वेस्ट (पश्चिम) को हमारा एक्सपोर्ट होगा।
काजल ने कहा कि इस फिल्म को लेकर मेकर्स का विजन बहुत बड़ा है, जो इस फिल्म का एक्स फैक्टर है। उन्होंने कहा कि मेकर्स इस फिल्म को बताना चाहते हैं। ये हमारे घर-घर की कहानी है। हम लोग बड़े हुए हैं हर रोज संडे को रामायण देखकर।
काजल बोलीं- रामायण हमारा कल्चर
उन्होंने कहा कि रामायण की स्टोरी हर कोई जानता है। बच्चे-बच्चे को इसकी कहानी पता है। रामायण हमारा कल्चर, इतिहास, हमारा बैकग्राउंड, हमारा जीवन है, लेकिन वेस्ट के लिए हमारे हीरोज को अनुभव करना, उनका ये समझना कि ये क्या है, ये बहुत उत्साहित करने वाला होगा।
काजल ने बताया कि क्योंकि वो मंदोदरी का किरदार कर रही हैं तो वो मंदोदरी के बारे में किताबें पढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मंदोदरी का सब्जेक्ट बहुत दिलचस्प विषय है। उन्होंने कहा कि मंदोदरी को उनकी खबसूरती के लिए जाना जाता है, उन्हें उनकी बुद्धिमता के लिए जाना जाता था। वो अपना देश चलाने में रावण के बराबर थीं।
काजल ने कहा, “मंदोदरी को लेकर कई सारे वर्जन हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि मंदोदरी पंच कन्याओं में से एक थीं। कुछ कहते हैं रावण की मौत के बाद उन्होंने विभीषण से शादी कर ली थी। कुछ कहते हैं कि वो रावण की चिता के साथ जल गई थीं। थोड़ा अजीब है लेकिन, कुछ कहते हैं कि मंदोदरी सीता की मां थीं।”
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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