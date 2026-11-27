Ramayana ने रचा महा रिकॉर्ड, 27 देशों में बनी 'अब तक की नंबर 1 भारतीय फिल्म', दुनिया में बजा डंका
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे।
Ramayana's Global Conquest: नितेश तिवारी की 'रामायण' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म 'रामायण' बन चुकी है। कमाई के मामले में 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। फिल्म में रणबीर कपूर को भगवान श्रीराम और यश को रावण के रोल में खूब प्यार मिल रहा है। ये फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। पहले ही दिन से 'रामायण' ने बंपर कमाई करना शुरू कर दिया था। वहीं, अब तक 'रामायण' ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। वहीं, अब इसने एक और महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 'रामायण' 27 देशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।
'रामायण' 27 देशों में 'अब तक की नंबर 1 भारतीय फिल्म'
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित 'रामायण' को थिएटर में रिलीज हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी अब 1000 करोड़ के करीब पहुंचने में चंद कदम दूर है। हालांकि, फिल्म की कमाई अब थोड़ी धीमी नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच इसने एक और छक्का मार दिया है। 'रामायण' ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड बनाए हैं। अब 'रामायण' 27 देशों में 'अब तक की नंबर 1 भारतीय फिल्म' बन गई है। 'रामायण' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, उनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे बड़े बाजार शामिल हैं। साथ ही इसके अलावा, वियतनाम, कंबोडिया और कई यूरोपीय देशों जैसे नए बाजारों में भी यह फिल्म काफी सफल रही है।
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22 दिनों में हुई इतनी कमाई
नितेश तिवारी की 'रामायण' को रिलीज के साथ ही क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिले हैं। फिल्म में रणबीर कपूर को बतौर राम दर्शकों ने काफी पसंद किया। लेकिन खास बात ये रही कि रावण के रोल में यश ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ओपनिंग डे पर रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की। वहीं, में अब 'रामायण' के गुरुवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'रामायण' 22वें दिन 9.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। भारत में 'रामायण' का अबतक का टोटल 992.10 करोड़ रुपये हो गया है।
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'पुष्पा 2' के बाद अब 'बाहुबली 2' पर नजर
बता दें कि वर्ल्डवाइड 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद अब 'रामायण' की नजर 'बाहुबली 2' पर है। 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन लगभग ₹1,788.06 करोड़ रुपये है। वहीं, 'रामायण' की बात करें तो 22वें दिन की कमाई जोड़कर ये लगभग 1777 करोड़ - 1783 करोड़ के करीब पहुंच गई है। ऐसे में अब 'रामायण', 'पुष्पा 2' (1742 करोड़) को पीछे छोड़ चुकी है और अब 'बाहुबली 2' (1788.06 करोड़) को पछाड़ने के बिल्कुल करीब है।
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फिल्म 'रामायण' के बारे में
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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