Ramayan First Review: रिलीज से 10 दिन पहले आ गया 'रामायण' का फर्स्ट रिव्यू? जानें कैसी है फिल्म
नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित फिल्म रामायण की रिलीज को अभी 10 दिन बचे हैं, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म का पहला रिव्यू आ गया है।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। जबसे इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है और इससे जुड़े वीडियोज सामने रहे हैं, फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है। अब इस फिल्म को लेकर पहला रिव्यू आया है।
यूएस बेस्ड एक्स यूजर प्रिया मैथ्यू ने दावा किया कि उन्होंने फिल्म देखी है इंग्लिश में। इस हफ्ते सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने स्क्रीनिंग रखी थी जहां प्रिया ने फिल्म देखी है और अब अपना रिव्यू भी दिया है।
क्या आया रामायण के पहले रिव्यू में
प्रिया ने लिखा, 'मैंने इस हफ्ते फिल्म देखी है और मैंने इसे एंजॉय किया। लेकिन इंग्लिश में इसे जो डब किया गया, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। मैंने इस बारे में सोनी को भी बताया है। मैं इसे ओरिजनल भाषा में देखना चाहती हूं जैसे हिंदी में।'
क्या कनेक्ट कर पाई रामायण
एक यूजर ने फिर उनसे पूछा कि क्या वह स्टोरी से कनेक्ट कर पा रही थीं तो प्रिया ने लिखा, 'हां बिल्कुल मैंने कनेक्ट किया। ये काफी इमोशनल और पावरफल थी। मुझे म्यूजिक भी पसंद आया। मुझे इंडियन स्कोर ज्यादा पसंद आया है ए आर रमान का। वो हंस जिम्मर से बेहतर था। मुझे लगता है इंग्लिश वर्जन के लिए कुछ गानें कट किए गए हैं।'
हनुमान को लेकर जानें क्या कहा
एक यूजर ने फिर पूछा कि क्या फिल्म में हनुमान दिखे हैं तो इस पर प्रिया ने कहा कि वह कोई स्पॉइलर नहीं देने वाली हैं।
फिल्म देखकर हुईं इमोशनल
एक यूजर को जवाब देते हुए प्रिया ने कहा कि फिल्म देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने यह भी बतया कि उन्होंने फिल्म को 3डी या आईमैक्स में नहीं देखा है।
फिल्म के बारे में बता दें कि नितेश तिवारी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। रामायण में रणबीर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, यश ने रावण, रवि दुबे ने लक्ष्मण और सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है।
इनके अलावा फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल, कुणाल कपूर समेत कई अन्य स्टार्स भी हैं।
कब रिलीज हो रही है रामायण
रामायण फिल्म इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज होगा।
4000 करोड़ के बजट की फिल्म
फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने खुद बताया था कि दोनों फिल्मों के पार्ट्स को मिलाकर रामायण का टोटल बजट 4000 करोड़ है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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