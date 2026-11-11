रामायण ऑस्कर्स की रेस में होगी शामिल? मेकर्स ने सबमिट की फिल्म
रणबीर कपूर की फिल्म ऑस्कर की रेस में हिस्सा लेने को तैयार है। मेकर्स ने 99वें अकादमी पुरस्कारों में विचार के लिए फिल्म को सबमिट किया है।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की शानदार शुरुआत हुई है। फिल्म मेकर्स ने 99वें अकादमी पुरस्कारों में विचार के लिए फिल्म को सबमिट किया है। मेकर्स ने फिल्म को तब सबमिट किया है जब मराठी फिल्म 'गोंधल' को इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है।
मेकर्स ने फिल्म को ऑस्कर एंट्री के लिए किया सबमिट
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स ने इसे ऑस्कर कंसिडरेशन के लिए भेजा है। कई लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि जब भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए एक फिल्म पहले ही भेजी जा चुकी है, तो ‘रामायण’ ऑस्कर की रेस में कैसे शामिल हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब है कि किसी भारतीय फिल्म की आधिकारिक एंट्री के बाद भी दूसरी फिल्में भी ऑस्कर में इंडिपेंडेंट एंट्री कर सकती हैं।
क्या रामायण को मिल सकती है आधिकारिक एंट्री?
अगर कोई भी फिल्म एकेडमी अवॉर्ड्स के क्राइटेरिया को मैच करती है तो उसे ऑस्कर के कंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है। रामायण और गोंधल दोनों फिल्मों की दावेदारी अपनी-अपनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकती हैं।
रामायण में नजर आए हैं ये सितारे
नितेश तिवारी की रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल कर ही रही है। इसी के साथ फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर रही है। रणबीर कपूर की रामायण में साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, शीबा चड्ढा, अरुण गोविल, रकुलप्रीत सिंह और काजल अग्रवाल जैसे कलाकार नजर आए हैं।
मराठी फिल्म गोंधल के बारे में
भारत की ऑस्कर में आधिकारिक एंट्री फिल्म गोंधल की बात करें तो इस फिल्म को संतोष दवाखर ने लिखा और डायरेक्ट किया है। गोंधल वर्ष-2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। चयन समिति के अध्यक्ष पी शेषद्रि ने बताया, ऑस्कर-2027 के लिए 33 फिल्मों की सूची में इस फिल्म को चुना गया है। इस फिल्म को पहले भी कई अवॉर्ड मिल चुके हैं।
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क्या है गोंधल की कहानी?
फिल्म की कहानी पारंपरिक गोंधल लोक समारोह के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी सुमन और सरजेराव के प्यार की कहानी है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि, सरजेराव के पिता दहेज की मांग करते हैं। इसके बाद सुमन को सीधे और भोले-भाले आनंदराव से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फिल्म की कहानी में तब मोड़ आता है जब इस नवविवाहित जोड़े की जिंदगी में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए पारंपरिक गोंधल लोक समारोह होता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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