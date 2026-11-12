Ramayana Collection LIVE: रामायण का आज बॉक्स ऑफिस पर 8वां दिन, सुबह 10 बजे कमाए इतने करोड़

रामायण डे8 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Ramayana: ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने सिनेमाघरों में सात दिन पूरे कर लिए हैं और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वहीं, वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म अब तक दुनिया भर में 934.55 करोड़ रुपये कमा चुकी है। ऐसे में अब सभी की नजरें फिल्म के आठवें दिन के कलेक्शन पर टिकी हैं। उम्मीद है कि आज फिल्म दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। Ramayana Day 8 LIVE: आज फिल्म ने कितने करोड़ की कमाई की? डे 1 - 64.85 करोड़ रुपये डे 2 - 48.05 करोड़ रुपये डे 3 - 69.80 करोड़ रुपये डे 4 - 56.15 करोड़ रुपये डे 5 - 107.50 करोड़ रुपये डे 6 - 94.10 करोड़ रुपये डे 7 - 70.65 करोड़ रुपये डे 8 - 4.70 करोड़ रुपये (सुबह 10 बजे तक) कुल कमाई - 515.80 करोड़ रुपये (सुबह 10 बजे तक)

12 Nov 2026, 10:11:29 AM IST Ramayana Box Office LIVE: ‘रामायण’ की हिंदी में हो रही है सबसे ज्यादा कमाई फिल्म 'रामायण' ने आठवें दिन यानी आज सुबह 10 बजे तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 4.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। इसमें हिंदी में सबसे ज्यादा 3.83 करोड़ रुपये की कमाई हुई है। वहीं, कन्नड़ और तेलुगु में फिल्म ने 30-30 लाख रुपये और तमिल में 27 लाख रुपये का कारोबार किया है। इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन बढ़कर 515.80 करोड़ रुपये हो गया है।

12 Nov 2026, 09:32:27 AM IST Ramayana Day 8 LIVE: आज रामायण ने 9 बजे तक कितनी कमाई की? रणबीर कपूर और यश की ‘रामायण’ ने आज 9 बजे तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 2.91 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

12 Nov 2026, 09:32:27 AM IST दुनिया भर से रामायण ने कितना कलेक्शन किया? Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रामायण’ ने सात दिनों में विदेशी बॉक्स ऑफिस से 323.50 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 934.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।