Ramayana Day 5 LIVE: रामायण का बॉक्स ऑफिस पर 5वां दिन, आज 250 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी फिल्म

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 का लाइव अपडेट

Ramayana Day 5 Box Office Collection LIVE: रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। आज फिल्म का पांचवां दिन है। शुरुआती चार दिनों में फिल्म ने जबरदस्त कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अब सबकी नजरें पांचवें दिन के कलेक्शन पर टिकी हैं। छोटी दिवाली के मौके पर फिल्म की कमाई में कितना उछाल आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ‘रामायण’ ने चार दिनों में कितनी कमाई की? ‘रामायण’ ने गुरुवार (5 नवंबर) को 64.85 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद शुक्रवार (6 नवंबर) को फिल्म ने 48.05 करोड़ रुपये, शनिवार (7 नवंबर) को 69.80 करोड़ रुपये और रविवार (8 नवंबर) को 56.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म ने शुरुआती चार दिनों में कुल 238.85 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब फिल्म 250 करोड़ रुपये के आंकड़े से कुछ ही दूर है। ‘रामायण’ का डे 5 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज सोमवार (9 नवंबर) को छोटी दिवाली है। ऐसे में फिल्म की कमाई पर त्योहार का कितना असर पड़ता है, यह देखना होगा। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने सुबह 8 बजे तक 4.43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। डे 1: 64.85 करोड़ रुपये डे 2: 48.05 करोड़ रुपये डे 3: 69.80 करोड़ रुपये डे 4: 56.15 करोड़ रुपये डे 5: 9.41 करोड़ रुपये (सुबह 9 बजे तक) कुल कलेक्शन: 248.26 करोड़ रुपये (सुबह 8 बजे तक)

9 Nov 2026, 09:24:10 AM IST Ramayana Box Office Collection LIVE: 9 बजे तक किस भाषा में की कितनी कमाई? Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रामायण’ ने आज 9 बजे तक 9.41 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसमें से हिंदी में 7.06 करोड़, कन्नड़ में 1.05 करोड़, तमिल में 86 लाख और तेलुगू में 44 लाख रुपये का कलेक्शन किया है।

9 Nov 2026, 09:12:37 AM IST Ramayana Day 5 LIVE: रामायण का 9 नवंबर का सुबह 9 बजे तक का डेटा ‘रामायण’ ने आज सुबह 9 बजे तक 9.41 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है।

9 Nov 2026, 09:12:37 AM IST रामायण का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले चार दिनों में ‘रामायण’ ने शानदार कमाई करते हुए दुनियाभर में 499.20 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। अब फिल्म 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने से बस कुछ कदम दूर है।