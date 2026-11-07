Ramayana Day 2 Box Office: 2 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार,जानिए दूसरे दिन किस भाषा में की कितनी कमाई
Ramayana Box Office: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण ने दो दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा भारत में पार कर लिया है। फिल्म ने शुक्रवार को भारत में 48.50 करोड़ रुपये की कमाई की।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने दो दिन में भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि, गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को फिल्म की कमाई में कमी देखने को मिली है। दूसरे दिन फिल्म ने 48.05 करोड़ की कमाई की है।
रामायण की दूसरे दिन कितनी हुई कमाई?
रणबीर कपूर की फिल्म ने गुरुवार को 64.85 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, शुक्रवार को फिल्म ने 48.05 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म का अब तक का टोटल नेट कलेक्शन 112.90 करोड़ हो गया है। वहीं, फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का कलेक्शन 134.80 करोड़ हो गया है।
किस भाषा में हुई कितनी कमाई?
शुक्रवार को रामायण ने हिंदी भाषा में 35.50 करोड़, कन्नड़ भाषा में 5.15 करोड़, तेलुगु में 4.75 करोड़, तमिल में 1.50 करोड़ और मलयालम में 1.15 करोड़ रुपये की कमाई की। वहीं, रामायण के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी रात के शोज में रही।
दूसरे दिन कितनी रही रामायण के शोज की ऑक्यूपेंसी?
दूसरे दिन सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 14.69 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 23.23 पर्सेंट रही। शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 30.62 पर्सेंट रही और रात के शोज की ऑक्यूपेंसी 45.31 पर्सेंट रही। इस तरह दूसरे दिन एवरेज ऑक्यूपेंसी 28.46 पर्सेंट रही।
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रामायण पार्ट 1 के बारे में
रणबीर कपूर की रामायण को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। इस फिल्म के वीएफएक्स की भी खूब तारीफ हो रही है। फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले रवि दुबे ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों को जीता है। वहीं, रावण की परफॉरमेंस ने भी लोगों को इम्प्रेस किया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर राम की भूमिका में नजर आए हैं। यश रावण की भूमिका में दिखे हैं। साई पल्लवी सीता, अरुण गोविल राजा दशरथ, लारा दत्ता कैकेयी और रकुलप्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में नजर आई हैं।
कहां खत्म हुई है पहले पार्ट की कहानी?
नमित मल्होत्रा प्रोड्यूसड रामायण का पहला हिस्सा अभी रिलीज किया गया है। इस फिल्म का पार्ट 2 साल 2028 में रिलीज किया जाएगा। पहले पार्ट की कहानी सीता हरण, रावण-जटायु युद्ध और भगवान राम का लंका के बारे में जानने पर खत्म हुई है। पहले पार्ट में यश और रणबीर दोनों का ही अच्छा-खासा रोल है, लेकिन दोनों एक्टर्स ने स्क्रीन शेयर नहीं की है। दूसरे पार्ट में दोनों स्टार्स स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। दूसरे पार्ट में राम और रावण के युद्ध को दिखाया गया है।
राघव जुयाल बनेंगे मेघनाद
इस फिल्म के क्लाइमेक्स में मेकर्स ने मेघनाद की झलक दिखाई है। मेघनाद का किरदार एक्टर राघव जुयाल निभा रहे हैं। स्क्रीन पर राघव जुयाल के आते ही लोगों ने हॉल में तालियां बजा दी हैं। साफ है कि राघव को मेघनाद के रूप में देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं। नितेश तिवारी की रामायण पार्ट 1 के अंत में दर्शकों को एक और सरप्राइज मिला। उन्हें दिलजीत दोसांझ की आवाज में हनुमान चालीसा सुनाई पड़ी। वहीं, मेकर्स ने अपने हनुमान यानी सनी देओल की झलक भी दर्शकों को दिखाई।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना