Ramayana Box Office Day 15: रामायण बनी साल 2026 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, धुरंधर को पछाड़ बनेगी नंबर 1?
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को आज दो हफ्ते हो गए हैं। फिल्म ने भारत में भी 1000 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) से ज्यादा की कमाई कर ली है। आइए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसे रहे रणबीर कपूरी की फिल्म के दो हफ्ते?
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को रिलीज हुए दो हफ्ते हो गए हैं। फिल्म 15 दिनों में ही साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म ने 15 दिनों में 863.75 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है। वहीं, रामायण के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 1,547.15 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई कर ली है।
रणबीर कपूर की रामायण ने 15वें दिन कितनी की कमाई?
sacnilk.com के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म रामायण ने आज यानी 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 19.35 करोड़ (नेट) की कमाई की है। वहीं, फिल्म ने दूसरे हफ्ते में (13 से 19 नवंबर के बीच) 299.15 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है।
|रामायण 15वें दिन किस भाषा में की कितनी कमाई
|कलेक्शन
|हिंदी
|14
|मलयालम
|1.75
|तमिल
|1.50
|कन्नड़
|1.40
|तेलुगु
|70
|टोटल (नेट)
|19.35 करोड़
रणबीर कपूर की फिल्म के दो हफ्ते का कलेक्शन?
रामायण के पहले हफ्ते के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 564.60 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है। फिल्म के पहले हफ्ते ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 675.05 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 357.10 करोड़ की कमाई की है। रणबीर कपूर के 15 दिनों की कमाई-
|रामायण
|कमाई (नेट कलेक्शन)
|डे 1
|64.85 करोड़
|डे 2
|48.05 करोड़
|डे 3
|69.80 करोड़
|डे 4
|56.15 करोड़
|डे 5
|107.50 करोड़
|डे 6
|94.10 करोड़
|डे 7
|70.65 करोड़
|डे 8
|53.50 करोड़
|डे 9
|48.10 करोड़
|डे 10
|72.90 करोड़
|डे 11
|75.00 करोड़
|डे 12
|32.00 करोड़
|डे 13
|28.60 करोड़
|डे 14
|23.20 करोड़
|डे 15
|19.35 करोड़
रणबीर कपूर की फिल्म का टोटल कलेक्शन
रामायण के दोनों हफ्तों की टोटल कमाई की बात करें तो 15 दिन में फिल्म का नेट कलेक्शन 863.75 करोड़ हो गया है। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1,032.15 करोड़ की कमाई कर ली है।
- पहला हफ्ता (8 दिन): 564.60 करोड़ नेट (675.05 करोड़ ग्रॉस)
- दूसरा हफ्ता (7 दिन): 299.15 करोड़ नेट (357.10 करोड़ ग्रॉस)
- कुल भारतीय कलेक्शन (15 दिन): 863.75 करोड़ नेट | 1,032.15 करोड़ ग्रॉस
- 1,547.15 करोड़ ग्रॉस
रामायण ने इन फिल्मों को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ा
रणबीर कपूर की फिल्म ने 15 दिन में जेलर 2, दृश्यम 3, हनुमान अंश, बॉर्डर 2, पेद्दी, टॉक्सिक, मिर्जापुर: द मूवी, बेथलहम कुडुम्बा यूनिट और जन नायगन जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है। इस साल की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में-
|2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में
|कमाई (भारत में नेट कलेक्शन)
|धुरंधर: द रिवेंज
|1140.8 करोड़
|रामायण
|863.75 करोड़
|जेलर 2
|474.26 करोड़
|दृश्यम 3
|380.2 करोड़
|हनुमान अंश
|340.6 करोड़
|बॉर्डर 2
|330.5 करोड़
|पेद्दी
|244.64 करोड़
|टॉक्सिक
|252.7 करोड़
|मिर्जापुर द मूवी
|232.4 करोड़
|बेथलहम कुडुम्बा यूनिट
|165.2 करोड़
नंबर 1 बनने से सिर्फ एक कदम दूर रणबीर कपूर की रामायण
रामायण अब साल 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म से सिर्फ एक कदम दूर है। अभी रणवीर सिंह की धुरंधर 2, 1140.8 करोड़ (नेट) की कमाई के साथ पहले नंबर पर बनी है। अगर रणबीर कपूर की फिल्म इसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है, तो फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन सकती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना