Ramayana Day 12 Collection LIVE: रामायण का 12वां दिन, भारत में आज 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है फिल्म

Ramayana Box Office Collection: फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने पहले 11 दिनों में ही भारत में 760 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। वीकेंड के साथ-साथ वीकडेज में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब सभी की नजरें फिल्म के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार के कलेक्शन पर टिकी हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म ने आज दिनभर में कितनी कमाई की और इसके कुल कलेक्शन में कितना इजाफा हुआ।