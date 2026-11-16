Ramayana Day 12 Collection LIVE: रामायण का 12वां दिन, भारत में आज 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है फिल्म

Ramayana Box Office LIVE: रामायण ने 16 नवंबर को सुबह 11 बजे तक कितना कमाया?
रामायण ने आज सुबह 11 बजे तक 3.03 करोड़ रुपये की कमाई की है। दरअसल, आज छठ पूजा का आखिरी दिन है और वीक डे भी है। यही कारण है कि रामायण की आज बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है।
रणबीर कपूर की रामायण का आज भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 12वां दिन है।
Ramayana Box Office Collection: फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने पहले 11 दिनों में ही भारत में 760 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। वीकेंड के साथ-साथ वीकडेज में भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब सभी की नजरें फिल्म के 12वें दिन यानी दूसरे सोमवार के कलेक्शन पर टिकी हैं। आइए जानते हैं कि फिल्म ने आज दिनभर में कितनी कमाई की और इसके कुल कलेक्शन में कितना इजाफा हुआ।
Ramayana Day 12 LIVE: आज फिल्म कितना कमाएगी?
डे 1 - 64.85 करोड़ रुपये
डे 2 - 48.05 करोड़ रुपये
डे 3 - 69.80 करोड़ रुपये
डे 4 - 56.15 करोड़ रुपये
डे 5 - 107.50 करोड़ रुपये
डे 6 - 94.10 करोड़ रुपये
डे 7 - 70.65 करोड़ रुपये
डे 8 - 53.50 करोड़ रुपये
डे 9 - 48.10 करोड़ रुपये
डे 10 - 72.90 करोड़ रुपये
डे 11 - 75 करोड़ रुपये
डे 12 - 1.52 करोड़ रुपये (आज सुबह 10 बजे तक)
कुल - 762.12 करोड़ रुपये (आज सुबह 10 बजे तक)
Ramayana Box Office LIVE: रामायण ने 16 नवंबर को सुबह 11 बजे तक कितना कमाया?
रामायण ने आज सुबह 11 बजे तक 3.03 करोड़ रुपये की कमाई की है। दरअसल, आज छठ पूजा का आखिरी दिन है और वीक डे भी है। यही कारण है कि रामायण की आज बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत हुई है।
Ramayana Box Office LIVE: रामायण ने अब तक किस भाषा में कितना कमाया?
फिल्म ‘रामायण’ ने हिंदी भाषा में 582.25 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 63.10 करोड़ रुपये, तेलुगू में 49.40 करोड़ रुपये, तमिल में 34.40 करोड़ रुपये और मलयालम में 31.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
Ramayana LIVE: आज फिल्म ने कैसी शुरुआत की है?
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण ने आज सुबह 10 बजे तक सिर्फ 1.52 करोड़ रुपये कमाए हैं।
रामायण की अब तक की कमाई
फिल्म ‘रामायण’ ने भारत में अब तक कुल 760.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की कमाई का आंकड़ा 1,384.50 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
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