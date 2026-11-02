Ramayana: बिकीं 6.27 लाख टिकटें, 41 शो हाउसफुल, एडवांस बुकिंग से इतनी हुई कमाई
Ramayana Day 1 Advance Booking: रामायण की रिलीज में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच एडवांस बुकिंग पर पब्लिक का पूरा जोर देखने को मिल रहा है।
रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग काफी पहले ही शुरू की जा चुकी है और खबरों की मानें तो 'रामायण' पहले ही दिन ₹200 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन करती नजर आ सकती है। कई भाषाओं में रिलीज होने जा रही इस फिल्म की रिलीज में अभी 3 दिन बाकी हैं और अभी से एडवांस बुकिंग के मामले में यह 26 करोड़ 50 लाख रुपये का आंकड़ा छू चुकी है।
रामायण की एडवांस बुकिंग से कमाई
सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि सबसे ज्यादा कमाई बेंगलुरू से हुई है। यहां से फिल्म अभी तक 3 करोड़ 90 लाख रुपये कमा चुकी है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर चल रही एडवांस बुकिंग का आंकड़ा बिना ब्लॉक सीटों के देखें तो 22 करोड़ 25 लाख रुपये पहुंच गया है। शुरुआती 4 दिनों के लिए चल रही एडवांस बुकिंग का टोटल नंबर 54 करोड़ रुपये हो चुका है। बिना ब्लॉक सीटों के यही आंकड़ा 43 करोड़ 46 लाख रुपये हो गया है। ट्रेड विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन सबसे करीबी नंबर तो रिलीज से ठीक एक दिन पहले आएगा।
अभी तक बिक चुकी हैं कितनी टिकट?
जहां तक टिकटों की बिक्री की बात है तो रिपोर्ट के मुताबिक 6 लाख 27 हजार टिकटें अभी तक बिक चुकी हैं। ऑक्यूपेंसी लेवल 18% है और पहले दिन के लिए 15 हजार 328 शोज चलाए जा रहे हैं। ब्लॉक सीटों के साथ अभी तक 41 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। नमित मल्होत्रा की रामायण का ट्रेलर काफी वक्त पहले ही रिलीज किया जा चुका है। गानों को भी काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म का हाल ही में वर्ल्ड प्रीमियर लास वेगास में रखा गया था। इसमें मेकर्स को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है।
प्रमोशन पर लगाया जा रहा पूरा जोर
मेकर्स प्रमोशन पर पूरा जोर लगा रहे हैं, बीते कुछ हफ्तों में रणबीर कपूर से लेकर यश और रवी दुबे तक ने देशभर में ट्रैवल किया है। कई रियलिटी शोज पर भी फिल्म 'रामायण' की टीम पहुंची है। रामलीला से लेकर रियलिटी शोज तक और स्क्रीनिंग से लेकर लॉन्च इवेंट तक मेकर्स ने लोगों से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बन चुका है, अब देखना यह है कि रामायण बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद दर्शकों को कैसी लगती है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि लोग इस कहानी और इसके किरदारों को लेकर बहुत इमोशनल हैं।
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