Ramayana CBFC: रणबीर कपूर की रामायण को बिना किसी कट के मिली हरी झंडी, 3 घंटे से भी ज्यादा लंबी होगी फिल्म
Ramayana CBFC: रणबीर कपूर की रामायण को सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है। फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। सर्टिफिकेशन के साथ-साथ फिल्म के रनटाइम का भी पता चल गया है। आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स।
नितेश तिवारी की रामायण (Ramayana: Rise of a Legend) 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है। फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। फैंस के उत्साह के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने फिल्म को सर्टिफिकेट भी दे दिया है। रणबीर कपूर की फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है और ये फिल्म 3 घंटे से लंबी होने वाली है।
कितनी लंबी होगी रणबीर कपूर की रामायण?
फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म के सर्टिफिकेट से जुड़ी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। उन्होंने बताया कि आज यानी 30 अक्टूबर को फिल्म को सर्टिफिकेट मिल गया है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। वहीं, फिल्म का हिंदी वर्जन 3 घंटे 15 मिनट लंबा होने वाला है।
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बिना किसी कट के फिल्म को मिली हरी झंडी
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को बिना किसी कट के पास किया गया है। फिल्म में न कोई कट लगाया गया है और न ही कोई ऑडियो और विजुअल बदलाव करने को कहा गया है।
फिल्म ने अबतक कितनी की कमाई?
रणबीर कपूर की रामायण की एडवांस बुकिंग इशारा कर रही है कि फिल्म भारत में एक बड़ी हिट साबित होने वाली है। Sacnilk के मुताबिक, फिल्म के पहले दिन के लिए अब तक 3.50 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। अपने ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 17.67 करोड़ (ब्लॉक सीट्स) की कमाई कर ली है। वहीं, बिना ब्लॉक सीट्स के फिल्म ने 14.75 करोड़ की कमाई कर ली है।
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फिल्म को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने की पूरी तैयारी
रामायण को लेकर मेकर्स ने न केवल भारत में शानदार हाइप बनाई है, बल्कि विदेशों में फिल्म को लेकर बढ़िया हाइप है। इस फिल्म को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए मेकर्स कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। 27 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के लॉस एंजेलिस स्थित एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में फिल्म का प्रीमियर हुआ। इस फिल्म को पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं मिली हैं। इस प्रीमियर के लिए रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ शामिल हुए।
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रणबीर कपूर की रामायण के बारे में
मेकर्स का प्लान रामायण को दो पार्ट्स में रिलीज करने का है। पहला पार्ट बस अब रिलीज होने ही वाला है। वहीं, दूसरे पार्ट के लिए दर्शकों को अगले साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामायण के दोनों पार्ट्स का बजट 4000 करोड़ है। इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे, साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभाएंगी, यश रावण के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में अरुण गोविल, सनी देओल, रकुलप्रीत, लारा दत्ता, कुणाल कपूर और काजल अग्रवाल जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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