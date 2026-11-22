VHP का आरोप है कि फिल्म में रावण को हीरो के रूप में पेश किया गया है। VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि फिल्म में राम कथा से, भगवान राम के जीवन की घटनाओं से, छेड़छाड़ की गई है। ये छेड़छाड़ ऐसी नहीं है, जो किसी फिल्म को बनाने के लिए केवल नाटकियता दिखाने के लिए जोड़ी गई हो। ये गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है।