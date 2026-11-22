रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणबीर कपूर की रामायण को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 18 दिन हो गए हैं। फिल्म की कमाई में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं, फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 1,616.70 करोड़ के आसपास हो गया है। रणबीर कपूर की रामायण के बारे में रणबीर कपूर की रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। साई पल्लवी ने फिल्म में माता सीता का किरदार निभाया है। वहीं, रणबीर कपूर ने भगवान राम का किरदार निभाया है। यश फिल्म में रावण की भूमिका में नजर आए हैं। फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। Ramayana Controversy: रणबीर कपूर की फिल्म रामायण बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन फिल्म को लेकर एक विवाद भी छिड़ गया है। विश्व हिंदू परिषद ने रणबीर कपूर अभिनीत रामायण पर बैन लगाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मांग की कि फिल्म का सर्टिफिकेट रद्द किया जाए और इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाई जाए। फिल्म पर क्या लगा है आरोप? VHP का आरोप है कि फिल्म में रावण को हीरो के रूप में पेश किया गया है। VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि फिल्म में राम कथा से, भगवान राम के जीवन की घटनाओं से, छेड़छाड़ की गई है। ये छेड़छाड़ ऐसी नहीं है, जो किसी फिल्म को बनाने के लिए केवल नाटकियता दिखाने के लिए जोड़ी गई हो। ये गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। रामायण के हर घंटे के बॉक्स ऑफिस अपडेट यहां पढ़ें

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट) पहला हफ्ता 564.60 करोड़ दूसरा हफ्ता 299.15 करोड़ डे 16 15.75 करोड़ डे 17 27.40 करोड़ डे 18 4.20 करोड़ (सुबह 10 बजे तक) टोटल कलेक्शन 911.10 करोड़ (सुबह 10 बजे तक)

22 Nov 2026, 10:08:49 AM IST Ramayana Box Office: रणबीर की फिल्म ने कितनी की कमाई? रामायण ने शनिवार सुबह 10 बजे तक 4.20 करोड़ की कमाई कर ली है। इस फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 911.10 करोड़ हो गया है।

22 Nov 2026, 09:38:56 AM IST Ramayana Box Office: किस भाषा में कितनी हुई कमाई? Ramayana Box Office: रणबीर कपूर की फिल्म ने अब तक किस भाषा में कितनी कमाई कर ली है। आइए जानते हैं- हिंदी- 691.57 करोड़ कन्नड- 73.07 करोड़ तेलुगु- 55.60 करोड़ मलयालम- 45.05 करोड़ तमिल- 44.54 करोड़

22 Nov 2026, 09:26:59 AM IST Ramayana Box Office: रामायण का अब तक का टोटल कलेक्शन रणबीर कपूर की फिल्म रामायण ने अब तक 909.83 करोड़ (सुबह 9 बजे तक) का नेट कलेक्शन कर लिया है।