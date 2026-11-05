Ramayana Box Office: पहले ही दिन ही 'रामायण' ने हिला दिया बॉक्स ऑफिस, रफ्तार देखकर सबके उड़े होश!
रिलीज से पहले ही इसका इतना बज बन गया था कि इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई। इसी के साथ फिल्म से ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने की उम्मीद है।
Ramayana Box Office Collection Till Now: रणबीर कपूर की 'रामायण' साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। फैंस फिल्म में रणबीर कपूर को राम और यश को रावण के अवतार में देखने के लिए बेताब थे। ये फिल्म आज यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिलीज के साथ ही हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। ऐसे में रिलीज होते ही 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया है। रिलीज से पहले ही इसका इतना बज बन गया था कि इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई। इसी के साथ फिल्म से ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने की उम्मीद है। खैर इन सबके बीच अब 'रामायण' के पहले दिन के अब तक के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने खबर लिखने तक कितना कलेक्शन कर लिया?
तीन बजे तक 'रामायण' ने कर ली बंपर कमाई
नितेश तिवारी की 'रामायण' को रिलीज के साथ ही क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिले हैं। ऐसे में अब 'रामायण' के तीन बजे तक के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'रामायण' ने तीन बजे तक 26.44 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। अभी तक के आंकड़े देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फाइनल रिजल्ट काफी बेहतरीन होंगे।
जानें किस भाषा में हुई कितनी कमाई
हिंदी 19.27 करोड़ रुपये
कन्नड़ 3.22 करोड़ रुपये
तेलुगु 2.53 करोड़ रुपये
तमिल 97 लाख रुपये
मलयालम 45 लाख रुपये
फिल्म 'रामायण' के बारे में
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
स्टार्स रिएक्शन
'रामायण' देखने के बाद लगातार स्टार्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस लिस्ट में रैपर बादशाह, अनुपम खेर, केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील, गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा, 'कांतारा' फेम अभिनेता ऋषभ शेट्टी, विजय देवरकोंडा और अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स का नाम शामिल है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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