Ramayana ने कमाए 1704 करोड़; टॉप 10 में नंबर 1 पर दंगल, इसे पछाड़ने के लिए रामायण को कमाने होंगे इतने करोड़
Ramayana Box Office Collection: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ ने 1704.65 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। अब यह फिल्म दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में पांचवें नंबर पर पहुंच गई है।
रणबीर कपूर और यश की फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। फिल्म ने दुनियाभर में अब तक 1,704.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ यह दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर पहुंच गई है। हालांकि, फिल्म अभी भी 'पुष्पा 2: द रूल', 'बाहुबली 2', ‘धुरंधर 2’ और 'दंगल' से पीछे है।
‘दंगल’ को पछाड़ने के लिए ‘रामायण’ को कितने करोड़ चाहिए?
सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, दुनियाभर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में आमिर खान की 'दंगल' पहले नंबर पर है। साल 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में 2,070.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' है। इस फिल्म ने दुनियाभर में 1,813.39 करोड़ रुपये की कमाई की है। तीसरे नंबर पर प्रभास की 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' है, जिसने 1,788.06 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
‘पुष्पा 2’ और ‘रामायण’ में कितनी कमाई का अंतर?
चौथे नंबर पर अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2: द रूल' है। फिल्म ने दुनियाभर में 1,742.10 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, पांचवें नंबर पर मौजूद 'रामायण' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,704.65 करोड़ रुपये हो चुका है। इस तरह रामायण और पुष्पा 2 की कमाई में करीब 37.45 करोड़ रुपये का अंतर है।
|फिल्म
|वर्ल्डवाइड कमाई
|इस फिल्म को पछाड़ने के लिए रामायण को कितने करोड़ की जरूरत?
|दंगल
|2070.30 करोड़ रुपये
|365.65 करोड़ रुपये
|धुरंधर 2
|1813.38 करोड़ रुपये
|108.74 करोड़ रुपये
|बाहुबली 2
|1788.06 करोड़ रुपये
|83.41 करोड़ रुपये
|पुष्पा 2
|1742.10 करोड़ रुपये
|37.45 करोड़ रुपये
|रामायण
|1704.65 करोड़ रुपये
|-
‘धुरंधर’, ‘RRR’ और ‘KGF 2’ भी लिस्ट में शामिल
इस लिस्ट में छठे नंबर पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,307.35 करोड़ रुपये है। सातवें नंबर पर एसएस राजामौली की 'RRR' है, जिसने 1,230 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, आठवें नंबर पर यश की 'KGF चैप्टर 2' है। फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,215 करोड़ रुपये रहा।
‘रामायण’ ने भारत में कितनी कमाई की है?
‘रामायण’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 19वें दिन 12.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस दिन फिल्म की कमाई में 64.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 955.45 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1,141.65 करोड़ रुपये हो चुका है। वहीं, विदेशों से फिल्म ने 563 करोड़ रुपये कमाए हैं।
‘रामायण’ ने 19 दिनों में किस भाषा में कितना कलेक्शन किया?
‘रामायण’ को रिलीज हुए 19 दिन हो गए हैं। फिल्म ने हिंदी में 725 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 76.15 करोड़ रुपये, तेलुगू में 56.90 करोड़ रुपये, मलयालम में 49.95 करोड़ रुपये और तमिल में 47.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
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लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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