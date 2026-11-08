Ramayana Box Office Collection Live Update: 200 करोड़ से कितना दूर रणबीर कपूर की फिल्म? दिवाली पर ऐसी है शुरुआत

Ramayana Diwali Box Office Collection: रणबीर कपूर की रामायण का आज चौथा दिन है। फिल्म ने पिछले तीन दिनों में 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आज दिवाली के फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रामायण के चौथे दिन के हर घंटे का बॉक्स ऑफिस अपडेट यहां पढ़ें।