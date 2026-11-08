Ramayana Box Office Collection Live Update: 200 करोड़ से कितना दूर रणबीर कपूर की फिल्म? दिवाली पर ऐसी है शुरुआत

Ramayana Diwali Box Office Collection: 8 बजे तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणबीर कपूर की फिल्म ने सुबह 8 बजे तक 4.16 करोड़ की कमाई कर ली है।
हिंदी- 3.15 करोड़
कन्नड़- 42 लाख
तमिल-32 लाख
तेलुगु-27 लाख
रामायण दिवाली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Ramayana Diwali Box Office Collection: रणबीर कपूर की रामायण का आज चौथा दिन है। फिल्म ने पिछले तीन दिनों में 180 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आज दिवाली के फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। रामायण के चौथे दिन के हर घंटे का बॉक्स ऑफिस अपडेट यहां पढ़ें।
रामायण की बात करें तो इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आए हैं। साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आई हैं। इस फिल्म के पहले तीन का कलेक्शन नीचे देखें-
|रामायण पार्ट 1
|कमाई (नेट कलेक्शन)
|डे 1
|64.85 करोड़
|डे 2
|48.05 करोड़
|डे 3
|69.80 करोड़
|डे 4
|4.16 करोड़ (सुबह 7 बजे तक)
|टोटल कलेक्शन
|186.86 करोड़ (सुबह 7 बजे तक)
Ramayana Diwali Box Office Collection: 8 बजे तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रणबीर कपूर की फिल्म ने सुबह 8 बजे तक 4.16 करोड़ की कमाई कर ली है।
हिंदी- 3.15 करोड़
कन्नड़- 42 लाख
तमिल-32 लाख
तेलुगु-27 लाख
Ramayana Box Office: रामायण का सुबह 7 बजे तक का कलेक्शन
रणबीर कपूर की रामायण का चौथा दिन है। फिल्म ने सुबह 7 बजे तक 2.23 करोड़ की कमाई कर ली है।
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