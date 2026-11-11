Ramayana Total Collection: रामायण का 7वां दिन, बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के पार रणबीर की फिल्म

Ramayana Box Office: 11 बजे तक का कलेक्शन
रणबीर की फिल्म ने सुबह 11 बजे तक 9.25 करोड़ की कमाई की है।
रामायण डे 7 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Ramayana Day 7 Box Office Collection: रणबीर कपूर की रामायण बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। आज यानी 11 नवंबर को फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 7वां दिन है। फिल्म ने अब तक 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की आज सुबह 10 बजे तक की कमाई की बात करें तो फिल्म की कमाई 447.90 करोड़ हो गई है।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। रामायण का पार्ट 1 दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने के बाद रामायण ऑस्कर में भी जलवा दिखा सकती है।रामायण मेकर्स ने फिल्म को ऑस्कर कंसिडरेशन के लिए भेजा है।
|डे 1
|64.85 करोड़
|डे 2
|48.05 करोड़
|डे 3
|69.80 करोड़
|डे 4
|56.15 करोड़
|डे 5
|107.50 करोड़
|डे 6
|94.10 करोड़
|डे 7
|7.45 करोड़ (सुबह 10 बजे तक)
|टोटल कलेक्शन
|447.90 करोड़ (नेट कलेक्शन)
Ramayana Box Office: 11 बजे तक का कलेक्शन
रणबीर की फिल्म ने सुबह 11 बजे तक 9.25 करोड़ की कमाई की है।
Ramayana Box Office: रणबीर की फिल्म ने रचा इतिहास
रामायण पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने UK और आयरलैंड में किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया है। यहां क्लिक करके पढ़ें पूरी खबर।
Ramayana Day 7 Collection: रामायण का सुबह 10 बजे तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?
sacnilk.com के मुताबिक, रणबीर कपूर की फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 7.45 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन 447.90 करोड़ हो गई है।
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