Ramayana Total Collection: रामायण का 7वां दिन, बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के पार रणबीर की फिल्म

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। रामायण का पार्ट 1 दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने के बाद रामायण ऑस्कर में भी जलवा दिखा सकती है।रामायण मेकर्स ने फिल्म को ऑस्कर कंसिडरेशन के लिए भेजा है।