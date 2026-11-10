Ramayana Day 6 LIVE: रामायण का आज 6वां दिन, 700 करोड़ के पार पहुंचेगी फिल्म

Ramayana Day 7 Collection LIVE: कैसी हुई ‘रामायण’ की शुरुआत?
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, ‘रामायण’ ने आज सुबह 7 बजे तक 1.87 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
रामायण डे6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Ramayana Box Office Collection: रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने पहले पांच दिनों में ही कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड बना लिए हैं। खास बात यह है कि सोमवार (9 नवंबर) को फिल्म ने 107.50 करोड़ रुपये की कमाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आज फिल्म का छठवां दिन है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मंगलवार को फिल्म की कमाई में कितनी गिरावट आती है या यह एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना पाती है।
‘रामायण’ ने पांच दिनों में कितनी कमाई की?
‘रामायण’ ने गुरुवार (5 नवंबर) को 64.85 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद शुक्रवार (6 नवंबर) को फिल्म ने 48.05 करोड़ रुपये, शनिवार (7 नवंबर) को 69.80 करोड़ रुपये और रविवार (8 नवंबर) को 56.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। वहीं, सोमवार (9 नवंबर) को फिल्म ने जबरदस्त उछाल दिखाते हुए 107.50 करोड़ रुपये की कमाई की। इस तरह फिल्म का पांच दिनों का कुल कलेक्शन 346.35 करोड़ रुपये हो गया है।
Ramayana Day 6 Box Office Collection LIVE
डे 1: 64.85 करोड़ रुपये
डे 2: 48.05 करोड़ रुपये
डे 3: 69.80 करोड़ रुपये
डे 4: 56.15 करोड़ रुपये
डे 5: 107.50 करोड़ रुपये
डे 6: 1.87 करोड़ रुपये (6वें दिन सुबह 7 बजे तक)
कुल कलेक्शन: 348.22 करोड़ रुपये (6वें दिन सुबह 7 बजे तक)
Ramayana Day 7 Collection LIVE: कैसी हुई ‘रामायण’ की शुरुआत?
Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, ‘रामायण’ ने आज सुबह 7 बजे तक 1.87 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
रामायण का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
रामायण ने पांच दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 346.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने 663.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। वहीं छठवें दिन फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी।
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