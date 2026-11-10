Ramayana Day 6 LIVE: रामायण का आज 6वां दिन, 700 करोड़ के पार पहुंचेगी फिल्म

Ramayana Box Office Collection: रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने पहले पांच दिनों में ही कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड बना लिए हैं। खास बात यह है कि सोमवार (9 नवंबर) को फिल्म ने 107.50 करोड़ रुपये की कमाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब आज फिल्म का छठवां दिन है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मंगलवार को फिल्म की कमाई में कितनी गिरावट आती है या यह एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना पाती है।