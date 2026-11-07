Ramayana Box Office Day 3: तीसरे दिन इतिहास रचेगी 'रामायण'? शनिवार को मचा तूफान, जानें टोटल 3 बजे तक का कलेक्शन
नितेश तिवारी की 'रामायण' को रिलीज के साथ ही क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिले हैं। ओपनिंग डे पर रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की।
Ramayana Box Office Collection Day 3 Till Now: रणबीर कपूर की 'रामायण' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। फैंस फिल्म में रणबीर कपूर को राम और यश को रावण के अवतार में देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। ये फिल्म गुरुवार 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रिलीज के साथ ही हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। ऐसे में रिलीज होते ही 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया है। फिल्म ने धुआंधार एडवांस बुकिंग के साथ ही ओपनिंग डे पर भी बंपर कमाई की है। ऐसे में अब इसके तीसरे दिन यानी शनिवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं फिल्म ने खबर लिखने तक कितना कलेक्शन कर लिया?
क्या तीसरे दिन इतिहास रचेगी 'रामायण'?
नितेश तिवारी की 'रामायण' को रिलीज के साथ ही क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिले हैं। ओपनिंग डे पर रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की। वहीं, दूसरे दिन फिल्म ने 48.05 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में शनिवार को उम्मीद की जा रही है कि 'रामायण' अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करे। ऐसे में अब 'रामायण' के शनिवार के तीन बजे तक के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'रामायण' तीसरे दिन तीन बजे तक 28.54 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। अभी तक के आंकड़े देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि फाइनल रिजल्ट काफी बेहतरीन होंगे। भारत में 'रामायण' का अबतक का टोटल 141.44 करोड़ रुपये हो गया है।
फिल्म 'रामायण' के बारे में
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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