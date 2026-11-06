Ramayana Box Office Collection LIVE: रामायण का आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन, सामने आ गए शुरुआती आंकड़े

Ramayana Day 2 LIVE: 9 बजे तक ‘रामायण’ ने कितने करोड़ की कमाई की?
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रामायण’ ने सुबह 9 बजे तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 3.92 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
रामायण डे 2 बॉक्स ऑफिस कलेशक्शन
Ramayana Box Office Collection LIVE: रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ का आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही इसने शाहरुख खान की ‘पठान’ (57 करोड़ रुपये) और रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ (63 करोड़ रुपये) के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, फिल्म शाहरुख खान की ‘जवान’ (75 करोड़ रुपये) और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ (102 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। अब सबकी नजरें दूसरे दिन की कमाई पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार करती है।
100 देशों में रिलीज हुई ‘रामायण’
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल, रवि दुबे, लारा दत्ता और सनी देओल जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म को दुनियाभर के 100 देशों में 50 हजार से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है।
4000 करोड़ रुपये है ‘रामायण’ का बजट
‘रामायण’ को दो पार्ट्स में बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों पार्ट्स का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये है। फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है।
Ramayana Day 2 LIVE: 9 बजे तक ‘रामायण’ ने कितने करोड़ की कमाई की?
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘रामायण’ ने सुबह 9 बजे तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 3.92 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
‘रामायण’ ने पहले दिन किस भाषा में की कितनी की कमाई?
‘रामायण’ ने पहले दिन हिंदी में 47.50 करोड़, कन्नड़ में 7.25 करोड़, तेलुगू में 6 करोड़, तमिल में 2.60 करोड़ और मलयालम में 1.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
पहले दिन ‘रामायण’ ने कितने करोड़ की कमाई की?
‘रामायण’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की है। बता दें, बीते दिन ‘रामायण’ के भारत में 25,200 शोज थे।
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