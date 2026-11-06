Ramayana Box Office Collection LIVE: रामायण का आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन, सामने आ गए शुरुआती आंकड़े

Ramayana Box Office Collection LIVE: रणबीर कपूर और यश की फिल्म ‘रामायण’ का आज बॉक्स ऑफिस पर दूसरा दिन है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही इसने शाहरुख खान की ‘पठान’ (57 करोड़ रुपये) और रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ (63 करोड़ रुपये) के ओपनिंग डे कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, फिल्म शाहरुख खान की ‘जवान’ (75 करोड़ रुपये) और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ (102 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। अब सबकी नजरें दूसरे दिन की कमाई पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर कितना कारोबार करती है।