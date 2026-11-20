गुरुवार को भी 'रामायण' ने भूचाल मचा दिया। वहीं, अब नितेश तिवारी की ये ऐतिहासिक फिल्म की नजर आदित्य धर की 'धुरंधर 2' पर जा टिकी है। महज कुछ कदमों की दूरी ही बची है 'धुरंधर 2' का सिंहासन छीनने में।

Ramayana Box Office Collection: नितेश तिवारी की 'रामायण' हर दिन एक नया इतिहास रचने में लगी है। ये फिल्म हर तरफ खूब सुर्खियां बटोर रही है। रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण' को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब प्यार मिल रहा है। 'रामायण' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म बन गई है। फिल्म में रणबीर कपूर को भगवान श्रीराम और यश को रावण के रोल में काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म के रिलीज का फैंस न जाने कितने समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रिलीज होते ही 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया है। 'रामायण' ने एडवांस बुकिंग में धुआंधार कमाई करने के साथ ही ओपनिंग डे पर भी बंपर कमाई की है। वहीं, गुरुवार को भी 'रामायण' ने भूचाल मचा दिया। वहीं, अब नितेश तिवारी की ये ऐतिहासिक फिल्म की नजर आदित्य धर की 'धुरंधर 2' पर जा टिकी है। महज कुछ कदमों की दूरी ही बची है 'धुरंधर 2' का सिंहासन छीनने में। आइए जानते हैं 'धुरंधर 2' से 'रामायण' कितने करोड़ पीछे है।

जानें 15वें दिन की कमाई नितेश तिवारी की 'रामायण' को रिलीज के साथ ही क्रिटिक्स और फैंस के शानदार रिव्यू मिले हैं। ओपनिंग डे पर रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 64.85 करोड़ रुपये की बंपर कमाई की। वहीं, में अब 'रामायण' के बुधवार के कलेक्शन आ चुके हैं। Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, 'रामायण' 15वें दिन 19.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। वहीं, 16वें दिन यानी शुक्रवार को इसकी रफ्तार काफी धीमी नजर आ रही है। खबर लिखते तक 'रामायण' ने 1.72 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। भारत में 'रामायण' का अबतक का टोटल 865.47 करोड़ रुपये हो गया है।

'धुरंधर 2' से सिर्फ इतने करोड़ पीछे है 'रामायण' रामायणम् की कमाई 15 दिनों के अंदर 1547.15 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मूवी को रणवीर सिंह की धुरंधर 2 (Dhurandhar 2) का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब 305.29 करोड़ की कमाई और करनी है। 'रामायण' की रफ्तार देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इसे लिए 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बाकी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि रणवीर सिंह के इस रिकॉर्ड को रणबीर कपूर ब्रेक कर पाएंगे या नहीं।

फिल्म 'रामायण' के बारे में 'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।