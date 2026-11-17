Ramayana Day 13 LIVE: 8 बजे तक की कमाई का आंकड़ा
रामायण की आज शुरुआत काफी धीमी हुई है। फिल्म ने 13वे दिन सुबह 8 बजे तक 45 लाख रुपये कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 793.05 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
‘रामायण’ का डे13 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइव अपडेट
Ramayana Box Office Collection: फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, 12वें दिन फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली थी। अब सबकी नजरें 13वें दिन के कलेक्शन पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या फिल्म आज एक बार फिर कमाई की रफ्तार पकड़ पाएगी और भारत में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी?
Ramayana Worldwide Box Office Collection: आज 1500 करोड़ के पार होगी फिल्म?
‘रामायण’ ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 490 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इसके साथ ही रणबीर कपूर और यश की इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,437.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब फिल्म 1,500 करोड़ रुपये के आंकड़े से महज 62.75 करोड़ रुपये दूर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म जल्द ही यह बड़ा आंकड़ा पार कर लेगी।
Ramayana Box Office Collection Day 13 LIVE Updates
डे 1 - 64.85 करोड़ रुपये
डे 2 - 48.05 करोड़ रुपये
डे 3 - 69.80 करोड़ रुपये
डे 4 - 56.15 करोड़ रुपये
डे 5 - 107.50 करोड़ रुपये
डे 6 - 94.10 करोड़ रुपये
डे 7 - 70.65 करोड़ रुपये
डे 8 - 53.50 करोड़ रुपये
डे 9 - 48.10 करोड़ रुपये
डे 10 - 72.90 करोड़ रुपये
डे 11 - 75 करोड़ रुपये
डे 12 - 32 करोड़ रुपये
डे 13 - 45 लाख रुपये (सुबह 8 बजे तक)
कुल कलेक्शन - 793.05 करोड़ रुपये (सुबह 8 बजे तक)
Ramayana Day 13 LIVE: 8 बजे तक की कमाई का आंकड़ा
रामायण की आज शुरुआत काफी धीमी हुई है। फिल्म ने 13वे दिन सुबह 8 बजे तक 45 लाख रुपये कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई 793.05 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
Ramayana Day 13 LIVE: आज कैसी हुई रामायण की शुरुआत?
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर और यश की फिल्म रामायण ने सुबह 7 बजे तक 15 लाख रुपये कमाए हैं।
रामायण का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
रामायण 1500 करोड़ के करीब पहुंच गई है। फिल्म 12 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 1,437.25 करोड़ कमा लिए हैं।
भारत में रामायण ने कितना कमाया?
रामायण ने 12 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 792.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
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