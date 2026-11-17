‘रामायण’ ने विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 490 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इसके साथ ही रणबीर कपूर और यश की इस फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,437.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अब फिल्म 1,500 करोड़ रुपये के आंकड़े से महज 62.75 करोड़ रुपये दूर है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि फिल्म जल्द ही यह बड़ा आंकड़ा पार कर लेगी।