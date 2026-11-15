'रामायण' ने रचा इतिहास, तोड़ा 'जवान' और 'स्त्री 2' का रिकॉर्ड, बनी इंडियन सिनेमा की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म
'रामायण' ने पहले दिन शानदार कमाई की और भारत में दिवाली से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि, दूसरे दिन कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई।
Ramayana Box Office Collection Day 10: रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब बज बना हुआ है। नितेश तिवारी की 'रामायण' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म बन गई है। फिल्म में रणबीर कपूर को भगवान श्रीराम और यश को रावण रोल के रोल में देखने के लिए फैंस काफी बेताब थे। ऐसे में 'रामायण' गुरुवार 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रिलीज के साथ ही हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। फिल्म ने पहले दिन शानदार कमाई की और भारत में दिवाली से पहले रिलीज होने वाली फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि, दूसरे दिन कलेक्शन में थोड़ी गिरावट आई। इसके बाद, दिवाली की लंबी छुट्टियों के दौरान सोमवार और मंगलवार को फिल्म की कमाई ने फिर से रफ्तार पकड़ ली।
'रामायण' बॉक्स ऑफिस अपडेट
बता दें कि 'रामायण पार्ट 1' की एडवांस बुकिंग रिलीज से 15 दिन पहले, दशहरा के मौके पर शुरू हुई। रिलीज के समय तक, फिल्म ने दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये के टिकट बेच लिए थे। फिल्म ने भारत में अपनी रिलीज के पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये की कमाई की, जो बॉलीवुड के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग रही। बुधवार को 'रामायण' 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई। Sacnilk के ताजा अपडेट के अनुसार, 'रामायण' ने दसवें दिन 71.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। भारत में 'रामायण' का अबतक का टोटल 684.20 करोड़ रुपये हो गया है।
देखिए इंडियन सिनेमा की टॉप 10 ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्मों की लिस्ट...
1. पुष्पा 2- 1234.10 करोड़
2. धुरंधर 2- 1,149.30 करोड़
3. बाहुबली 2- 1,031 करोड़
4. केजीएफ चैप्टर 2- 859.70 करोड़
5. धुरंधर- 840.20 करोड़
6. आर आर आर- 782.20 करोड़
7. रामायण- 684.20 करोड़
8. कल्कि 2898 एडी- 646.31 करोड़
9. जवान- 643.87 करोड़
10. स्त्री 2- 625.27 करोड़
फिल्म 'रामायण' के बारे में
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री