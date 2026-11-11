Ramayana Box Office: रणबीर कपूर की फिल्म ने रच दिया इतिहास, अपने नाम किया ये खास रिकॉर्ड
Ramayana Box Office: रणबीर कपूर की रामायण पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने UK और आयरलैंड में किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया है।
रणबीर कपूर की रामायण भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल कर ही रही है, लेकिन इसी के साथ-साथ फिल्म इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। रामायण पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने UK और आयरलैंड में किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड का रिकॉर्ड बनाया है। आइए जानते हैं रामायण का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।
इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही रणबीर कपूर की फिल्म
Comscore’s वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की रामायण, 8 नवंबर को खत्म हुए सप्ताह में दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी है। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन ने 38 देशों में 52.15 मिलियन डॉलर की कमाई की है। ये 'गॉडजिला माइनस जीरो' से पीछे रही, जिसने 101 देशों में 63 मिलियन डॉलर की कमाई की है। बता दें, भारत में 'रामायण' को लेकर चल रहे क्रेज को देखते हुए 'गॉडजिला माइनस जीरो' की रिलीज को दो हफ्ते के लिए टाल दिया गया है।
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रामायण ने अपने नाम किया खास रिकॉर्ड
रामायण ने अपने नाम एक खास रिकॉर्ड किया है। इस फिल्म ने UK और आयरलैंड में किसी भारतीय फिल्म के लिए सबसे बड़े ओपनिंग वीकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया है। 6 से 8 नवंबर के बीच 364 सिनेमाघरों में इस फिल्म ने 1.7 मिलियन पाउंड की कमाई की। प्रीव्यूज को मिलाकर फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म की कमाई 2.2 मिलियन पाउंड हो गई है। इस फिल्म ने धुरंधर के रिकॉर्ड (2.1 मिलियन पाउंड) को तोड़ दिया है।
रामायण ने इस जापानी फिल्म को पछाड़ा
रामायण के वीकेंड कलेक्शन ने UK और आयरलैंड में 'गॉडजिला माइनस जीरो' को भी पछाड़ दिया है। गॉडजिला माइनस जीरो' ने 474 सिनेमाघरों से 1.1 मिलियन पाउंड की कमाई की और इसी के साथ ये फिल्म दूसरे नंबर पर रही। प्रीव्यू को मिलाकर, इसकी कुल कमाई 1.4 मिलियन पाउंड हुई है।
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की फिल्म का हाल
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने अब तक (11 नवंबर, सुबह 7 बजे तक) 441.47 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने भारत में पहले दिन 64.85 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म की कमाई 48.05 करोड़ हुई थी। तीसरे दिन 69.80 करोड़, चौथे दिन 56.15 करोड़, 5वें दिन 107.50 करोड़, छठे दिन 94.10 करोड़ और 7वें दिन (सुबह 7 बजे तक) 1.02 करोड़ की कमाई की है।
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2028 में आएगा रामायण का पार्ट 2
रणबीर कपूर की रामायण को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, रवि दुबे, साई पल्लवी, काजल अग्रवाल, रकुलप्रीत सिंह, विवेक ओबरॉय, अरुण गोविल, यश और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाना है। फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हो चुका है। वहीं, फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 में रिलीज होगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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