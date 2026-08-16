14 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले यश सिर्फ इस एक इंसान को इंस्टाग्राम पर करते हैं फॉलो, जानें कौन हैं वो?

सोशल मीडिया पर भी यश की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंस्टाग्राम पर यश सिर्फ एक इंसान को फॉलो करते हैं?

यश इन दिनों नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश 'रावण' के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में यश के अलावा रणबीर कपूर, साई पल्लवी और सनी देओल जैसे कई दिग्गज कलाकार अहम किरदार में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। मूवी के ट्रेलर ने तो सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। सोशल मीडिया पर भी यश की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाले यश सिर्फ एक इंसान को फॉलो करते हैं?

14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स 'रामायण' एक्टर यश हाल ही में जर्नलिस्ट रजत शर्मा के टीवी प्रोग्राम आपकी अदालत में पहुंचे। इस दौरान यश से उनकी आने वाली फिल्मों के अलावा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई सवाल किए गए। ऐसे में ऑडियंस में बैठी एक लड़की ने सवाल किया कि इंस्टाग्राम पर आपके 14 मिलियन (1.4 करोड़) से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप सिर्फ एक इंसान को फॉलो करते हैं। कौन है वो इंसान और उसकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? इस पर यश ने जो जवाब दिया उसने उनके लाखों करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया।

साउथ सपुरस्टार इंस्टा पर सिर्फ इन्हें करते हैं फॉलो इस सवाल को सुनते ही यश हंसने लगते हैं और कहते हैं, 'वो मेरी पत्नी है।' ये सुनते ही पूरी स्टूडियो तालियों की गूंज से भर जाता है। इसके बाद यश कहते हैं, 'मैं अपनी पत्नी (राधिका पंडित) को क्यों फॉलो करता हूं? क्योंकि वो ही मेरी इकलौती दोसती है और फॉलो करना पड़ता है न...। इंस्टा पर जीरो रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं मजाक से हटकर बात करूं तो वो मेरी लिए मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी है। हम दोनों ने एक साथ आगे बढ़े। मैं आपने आपको बहुत भाग्यशाली मानता है कि वो मेरी पत्नी हैं। वो मेरी जिंदगी की सबसे मजबूत पिलर हैं। वो इसलिए मेरी जिंदगी में नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई भी कुछ भी नहीं है। रिश्ते के लिए सबसे जरूरी चीज होता है कि अगर हम कुछ खरीदते हैं फिर चाहे वो कार हो टीवी हो एक साथ खरीदें। यही लाइफ का सबसे जरूरी पार्ट है।'

'रामायण' में रावण का किरदार निभाएंगे यश 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसे नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो हिस्सों में बनने वाली इस बड़े बजट की फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। मूवी में सनी देओल हनुमान का रोल निभा रहे हैं। कई अन्य जाने-माने कलाकार भी शामिल हैं। इसके विज़ुअल इफेक्ट्स का काम DNEG संभाल रही है। 'रामायण पार्ट 1' विदेशों में 6 नवंबर, 2026 को और भारत में 8 नवंबर, 2026 को रिलीज होगी। 'रामायण: पार्ट 2' दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगी।