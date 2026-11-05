राम के लुक में बेटी को चूमते दिखे रणबीर कपूर, आलिया ने शेयर की 'रामायण' के सेट से खास तस्वीरें
'रामायण' को लेकर लगातार स्टार्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जिनका रिएक्शन सामने आ है उनका नाम सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। 'रामायण' को लेकर आलिया भट्ट ने अपना रिएक्शन दिया है।
रणबीर कपूर की 'रामायण' साल की मच अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है। फैंस फिल्म में रणबीर कपूर को राम और यश को रावण के अवतार में देखने के लिए बेताब थे। ऐसे में ये फिल्म आज यानी 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिलीज के साथ ही हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। ऐसे में रिलीज होते ही 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर काट दिया है। फिल्म को लेकर लगातार स्टार्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जिनका रिएक्शन सामने आ है उनका नाम सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। 'रामायण' को लेकर आलिया भट्ट ने अपना रिएक्शन दिया है। आइए जानते हैं, आलिया ने क्या कहा?
आलिया ने शेयर की 'रामायण' के सेट से अनसीन तस्वीरें
आलिया भट्ट ने 'रामायण' में राम का किरदार निभाने वाले अपने पति यानी एक्टर रणबीर कपूर को लेकर अपनी दिल की बात कही है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रणबीर और अपनी बेटी राहा कपूर की एक साथ की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में रणबीर अपने राम के गेटअप में नजर आ रहे हैं। वहीं, राहा का फेस हाइड किया गया है।
लिखा खास कैप्शन
इन तस्वीरों के साथ आलिया ने पति रणबीर कपूर के लिए अपने दिल की बात कहते हुए खास कैप्शन लिखा। आलिया ने लिखा, 'आपने इसमें अपनी पूरी जान लगा दी और फिर भी उसके लिए आपके पास बहुत कुछ बचा रह गया। रणबीर, आप पर बहुत गर्व है! और उन सभी लोगों पर भी, जिन्होंने इस शानदार सिनेमाई अनुभव में अपना दिल और जान लगा दिया। कुछ कहानियां हम सबसे बड़ी होती हैं और 'रामायण' उन्हीं में से एक है।'
स्टार्स रिएक्शन
बता दें कि आलिया के अलावा 'रामायण' देखने के बाद लगातार स्टार्स के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस लिस्ट में रैपर बादशाह, अनुपम खेर, केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील, गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा, 'कांतारा' फेम अभिनेता ऋषभ शेट्टी, विजय देवरकोंडा और अल्लू अर्जुन जैसे स्टार्स का नाम शामिल है।
फिल्म 'रामायण' के बारे में
'रामायण' फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, सनी देओल हनुमान के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे। इनके अलावा मूवी में लारा दत्ता, अरुण गोविल और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिका में हैं। दो भागों में बनी यह महागाथा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी, साथ ही इसे IMAX में भी रिलीज करने की योजना है। 'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज हो गया है, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान आएगा।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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