Ramayana: पहले ही दिन 200 करोड़ का कलेक्शन? जानिए क्या कह रहे एडवांस बुकिंग के आंकड़े
Ramayana Advance Booking Day 1: फिल्म रामायण को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है, फिल्म की रिलीज डेट 5 नवंबर है। जानिए कितनी हो सकती है पहले दिन की कमाई।
रणबीर कपूर और सई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' सिनेमाघरों में 5 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म को लेकर तगड़ा बज बना हुआ है और एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। रिलीज वाले दिन पर सबसे पहले फिल्म देखने की होड़ में लोग जमकर टिकटें बुक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दुनिया भर में रिलीज होने जा रही यह फिल्म ओपनिंग डे पर ही कई रिकॉर्ड तोड़ देगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को यह खबर लिखे जाने तक फिल्म 9.87 करोड़ रुपये सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही कमा चुकी है। अभी भी फिल्म की रिलीज में 12 दिन बचे हैं, यानि यह आंकड़ा अभी काफी ऊपर जाने की संभावना है।
कितनी हुई रामायण की एडवांस बुकिंग?
सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक फिल्म को सबसे क्रेजी रिस्पॉन्स दिल्ली एनसीआर में मिल रहा है। महाराष्ट्र में भी इस फिल्म की टिकटें जमकर बिक रही हैं। थिएटर्स में इस फिल्म के लिए अभी तक एवरेज ऑक्यूपेन्सी रेट 18% है, जो कि बहुत तेजी से ऊपर जाता नजर आ सकता है। ब्लॉक सीटों के साथ टोटल नंबर की बात करें तो 1.75 लाख टिकटें अभी तक बिक चुकी हैं। बात कमाई की करें तो नमित मल्होत्रा प्रोडक्शन वाली इस फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 9 करोड़ 87 लाख रुपये हो चुकी है। हालांकि ब्लॉक सीटों का आंकड़ा हटा दें, तो यह नंबर घटकर 7 करोड़ 70 लाख रुपये रह जाता है।
कितनी होगी 'रामायण' की लंबाई?
सेंसर बोर्ड ने फिल्म को U सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है और इसकी कुल लंबाई 3 घंटे 15 मिनट रहने वाली है। यानि फिल्म जाहिर तौर पर थोड़ी लंबी है, लेकिन मेकर्स ने इस बात का ध्यान रखा है कि पार्ट-1 और पार्ट-2 में तसल्ली से पूरी कहानी सुनाई जा सके। खबरें थीं कि मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह भी होगी कि कैसे वह इतनी व्यापक कहानी को इतने कम वक्त में डिलीवर कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में पहले ही रामायण को टैक्स फ्री कर दिया गया है, माना जा रहा है कि अन्य राज्यों में भी जल्द ही ऐसे ऐलान देखने को मिल सकते हैं।
कितनी हो सकती है पहले दिन कमाई?
एडवांस बुकिंग से इतर सैकनिल्क ने अपनी रिपोर्ट में एक अनुमान भी जारी किया है कि पहले दिन 'रामायण' की कमाई कितनी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का ओपनिंग डे ग्रॉस कलेक्शन ही 200 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिर्फ हिंदी वर्जन से रामायण 80 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। सभी लैंग्वेज के वर्जन्स को जोड़ लें तो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही रामायण की नेट कमाई 110 करोड़ रुपये के करीब हो जाएगी। हालांकि आंकड़ें बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो फिल्म की रिलीज के बाद ही साफ होगी।
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