Advance Booking: कितना हुआ 'रामायण' का अब तक कलेक्शन? कहां से हो रही सबसे ज्यादा कमाई?
रणबीर कपूर और सई पल्लवी की फिल्म रामायण को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और एडवांस बुकिंग के आंकड़े तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं।
Ramayana Advance Booking: रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण - राइज ऑफ अ लीजेंड' की रिलीज में अब सिर्फ 11 दिन बाकी रह गए हैं। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही ₹4 हजार करोड़ की लागत वाली इस फिल्म के लिए लोग बढ़-चढ़कर एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। फिल्म भले ही थिएटर्स में 5 नवंबर को रिलीज होनी है, लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि शायद रिलीज डेट आने तक कई थिएटर्स में सीटें ही खाली नहीं बचें। इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रामायण को मिल रहा है कैसा रिस्पॉन्स? और अभी तक कितनी हो चुकी है एडवांस बुकिंग से कमाई? चलिए जानते हैं।
अब तक बिक चुकी हैं इतनी टिकटें
सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म की अभी तक 1 लाख 96 हजार टिकटें बिक चुकी हैं। सबसे तगड़ी डिमांड फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर है, वहीं कन्नड़ और तेलुगू वर्जन्स भी फिल्म को मोटी कमाई करके दे रहे हैं। क्योंकि मेकर्स का फोकस सिर्फ भारत पर नहीं है, ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि अंग्रेजी वर्जन अन्य देशों से इस मूवी को कितनी कमाई करके देगा। मालूम हो कि मार्वल की तरह नमित मल्होत्रा इसे बहुत व्यापक स्तर पर दुनिया भर में एक अलग यूनिवर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं।
कितनी हो चुकी है अभी तक कमाई?
बात कमाई की करें तो रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे और सुपरस्टार यश जैसे सितारों से सजी फिल्म रामायण रविवार को यह खबर लिखे जाने तक 10 करोड़ 90 लाख रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। ब्लॉक सीटों का आंकड़ा हटा दें, तो यह संख्या 8 करोड़ 70 लाख रह जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 149 शहरों में 4 थिएटर्स हाउसफुल हो चुके हैं और कुल मिलाकर पहले दिन 4546 शोज पहले दिन के लिए प्लान किए गए हैं। हालांकि रिस्पॉन्स अच्छा मिलने पर शोज की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है।
कहां से हो रही है कितनी कमाई?
पिछले दिन की तुलना में अभी तक टिकटों की बुकिंग में 11 प्रतिशत की ग्रोथ देखने मिली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग से हो रही कमाई में हिंदी वर्जन सबसे ज्यादा (करीब 87%) का योगदान दे रहा है, वहीं कन्नड़ वर्जन करीब 10% हिस्सा लेकर बैठा है। मालूम हो कि यश का डॉमिनेटिंग मार्केट होने की वजह से यहां फिल्म का दबदबा है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर नंबर उतना बड़ा नहीं है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसी जगहों पर फिल्म की टिकटें सबसे ज्यादा बिक रही हैं।
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