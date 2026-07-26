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रामायण के सेट का माहौल खराब करते थे यश; बड़े-बड़े स्पीकर्स पर बजाते थे गाने

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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रामायण एक्टर यश ने बताया कि वो सेट पर तेज-तेज म्यूजिक सुनते थे। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि वो पूरे सेट का माहौल खराब कर देते थे। यश ने बताया कि वो क्यों तेज आवाज में म्यूजिक सुनते थे। 

Yash as Ravana
रावण के किरदार में नजर आएंगे यश

रामायण का ट्रेलर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ट्रेलर की तारीफ भी कर रहे हैं। कॉमिक कॉन ट्रेलर लॉन्च पर रणबीर कपूर, यश, नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी मौजूद थे। उस इवेंट पर एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करते वक्त यश ने बताया कि सेट पर वो कैसे रहते थे। उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि एक तरीके से वो सेट का माहौल खराब करते थे।

सेट पर कैसे खुद को रावण के किरदार में रखते थे यश?

रिव्यू नेशन यूट्यूब चैनल पर रामायण के किरदारों को कलर करते हुए यश ने अपने किरदार की बात की। उनसे पूछा गया कि वो हर रोज अपने रावण के किरदार में कैसे आते थे? यश ने जवाब दिया कि जब भी वो सेट पर आते थे तो उनका भारी-भरकम बड़ा सा मुकुट उन्हें रावण के किरदार में आने में मदद करता था।

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म्यूजिक से सेट की एनर्जी बदल देते थे यश

इस बीच फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी ने उन्हें उनके लाउड म्यूजिक के बारे में याद दिलाया। इसके बाद यश ने कहा- मैंने एक तरीके से सेट का पूरा माहौल किया। मैं बहुत गंभीर रहता था। रणबीर ने कहा कि उन्होंने भले ही यश के साथ कोई सीन शूट न किया हो, लेकिन जिन लोगों ने भी यश के साथ सीन शूट किया है वो बताते थे कि यश अपने म्यूजिक से पूरे सेट की एनर्जी बदल देते थे।

यश ने क्यों कहा सेट का माहौल करते थे खराब?

यश ने बताया, “मैं बड़े स्पीकर्स लेकर आता था और उसपर फुल आवाज में म्यूजिक बजाता था। तो मैं उस जोन में रहता था। मैं शिव के गाने बजाता था। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। मैं वो सुनता, मैं उस ट्रांस में रहना चाहता था। जबरदस्ती, सबको बात करने में बहुत परेशानी होती क्योंकि म्यूजिक बहुत तेज होता था।”

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पहले पार्ट में साथ नहीं दिखेंगे रणबीर और यश

रामायण की बात करें तो इस फिल्म का पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा। पहले पार्ट में रणबीर कपूर और यश के साथ में सीन्स नजर नहीं आएंगे। इस फिल्म के दूसरे पार्ट में राम और रावण की लड़ाई फैंस को देखने को मिलेगी। फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल यानी 2027 में रिलीज होगा।

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रामायण में सनी देओल, साई पल्लवी(सीता) , काजल अग्रवाल (मंदोदरी), रवि दुबे (लक्ष्मण), यश (रावण), रकुलप्रीत सिंह, रणबीर कपूर, अरुण गोविल (दशरथ), शोभना, लारा दत्ता (कैकेयी), शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन (कौशल्या) जैसे कलाकार नजर आएंगे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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