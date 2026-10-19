Ramayana: साई पल्लवी की तारीफ में ये खास बात कह गए यश, लोगों से की रिक्वेस्ट, बोले-उनका दिल…
रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले यश ने माता सीता के किरदार में साई पल्लवी की जमकर तारीफ की है। एक्टर ने ओनी ऑडियंस के समाने साई के लिए एक खास रिक्वेस्ट भी की है। जानिए-
नितेश तिवारी की रामायण में यश पहली बार रावण के किरदार में दिखेंगे। हाल में हुए कई इवेंट में एक्टर ने फिल्म के बारे में बात की है। अब एक्टर ने पहली बार साई पल्लवी के सीता के किरदार की तारीफ करते हुए एक्ट्रेस को एक भक्त बताया है। साथ ही ऑडियंस से रिक्वेस्ट की है कि अपना प्यार और आशीर्वाद एक्ट्रेस पर भी बरसाएं। यश ने साई पल्लवी की तारीफ में खास बातें कहीं। उन्होंने उनकी मेहनत की भी सराहना की।
यश ने बोले-'साई पल्लवी है भक्त'
हाल में बेंगलुरु में रामायण का इंटरनेशनल ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ था। इस दौरान यश ने एक्ट्रेस साई पल्लवी के बारे में कहा, 'साई पल्लवी एक भक्त है। वो इतनी समर्पित हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह पांच मिनट के लिए सीता जी को याद करती हैं।’ एक्टर ने साई पल्लवी की माता सीता के लिए भक्ति की तारीफ की। उन्होंने आगे कहा, ‘हमने उन्हें सेट पर काम करते देखा है। वो बहुत बड़ी भक्त, भगवान से प्यार करने वाली और भगवान से डरने वली इंसान हैं। वो अक्सर भगवान में अपने विश्वास के बारे में बात करती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि वो सीता जी का किरदार निभा रही हैं। उनमें ये कला है। उनका दिल बहुत अच्छा है। आप लोग उन्हें आशीर्वाद दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद उन्हें दें।’
रामायण के दूसरे भाग में दिखाई जाएगी ये कहानी
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण का लंबे समय से इंजतार हो रहा है। इस फिल्म में रणबीर कपूर पहली बार भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। KGF स्टार यश रावण का किरदार निभाते दिखेंगे। ये फिल्म खास होने वाली है जिसपर प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने 4 हजार करोड़ रुपये लगाए हैं। फिल्म दो भागों में रिलीज होगी। रिपोर्ट के मुताबिक रामायण के पहले भाग में राम के जन्म से लेकर सीता विवाह, सीता हरण तक की कहानी को दिखाया जाएगा। पहले भाग में सनी देओल को हनुमान के किरदार में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन पहले भाग में उनका काम ज्यादा नहीं दिखाए जाने की खबर है।
रामायण का म्यूजिक और डायलॉग
रामायण के दूसरे भाग में राम और रावण से युद्ध से पहले की घटनाओं को दिखाया जाएगा। हनुमान मिलन, सुग्रीव और वानर सेना, लक्ष्मण का मुर्च्छित होना और रावण वध दिखाया जाएगा। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने तैयार किया है। कुमार विश्वास ने डायलॉग और गाने लिखने में मदद की है। अब ये फिल्म पूरी दुनिया में 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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