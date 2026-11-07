नितेश तिवारी की फिल्म में नहीं नजर आया रामायण का ये किरदार, फाइनल एडिट में नहीं मिली जगह
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाना है, लेकिन फिर भी रामायण के सभी किरदारों को फिल्म में जगह नहीं मिल पाई है। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बता रहे हैं जिनका रोल नितेश तिवारी की रामायण से कट गया है।
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। नितेश तिवारी की ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट रिलीज होने के बाद अब फैंस को दूसरे पार्ट का इंतजार है। दो पार्ट्स में रिलीज होने के बावजूद नितेश तिवारी की फिल्म में रामायण के हर किरदार को जगह नहीं मिल पाई है। रामायण के ऐसे ही एक किरदार हैं सुमंत्र। इस रोल के लिए नितेश तिवारी ने सत्येन चतुर्वेदी को कास्ट किया था। हालांकि, फिल्म से उनका पूरा हिस्सा कट गया है।
रामायण से कट गया इस एक्टर का रोल
फिल्म में जगह न मिल पाने को लेकर सत्येन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा- एक एक्टर जितने भी सीन शूट करता है उसमें से सारे फाइनल स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये हमारे सफर का हिस्सा है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन और नमित मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस रामायण में मेरे किरदार सुमंत्र को एडिट कर दिया गया।
ये भी पढ़ें: 'पांच सौ लोगों के साथ 'रामायण' देखकर लौटा हूं और...', रणबीर कपूर की फिल्म पर आया अनुपम खेर का रिएक्शन
रोल कटने से भी निराश नहीं ये एक्टर
उन्होंने आगे लिखा- फिर भी, हमारे महाकाव्य के किसी पात्र के लिए मेरा विचार किया जाना और इतने बड़े स्केल की फिल्म का हिस्सा बनना, ये अद्भुत अनुभव रहा है। इस पोस्ट में उन्होंने मुकेश छाबड़ा को रामायण में उन्हें रोल देने के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा- सीन्स स्क्रीन तक भले ही न पहुंचे हों, लेकिन उसकी यादें और अनुभव हमेशा रहेंगे। इस शानदार सफर का हिस्सा बनने के लिए मैं आभारी हूं।
ये भी पढ़ें: ‘रामायण’ vs 'आदिपुरुष', पहले दिन किसने मारी बाजी? रणबीर कपूर की फिल्म ने डे 1 पर कमाए 127.50 करोड़
क्या था सत्येन चतुर्वेदी का रोल?
सत्येन चतुर्वेदी ने फिल्म में सुमंत्र का रोल निभाया था। रामायण के मुताबिक, महाराज दशरथ के दरबार में आठ मुख्य मंत्री थे, जिनमें सुमंत्र आठवें स्थान पर थे।
दो दिन में की 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई
रामायण की बात करें तो इस फिल्म ने दो दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म को काफी प्यार मिला है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, लारा दत्ता, अरुण गोविल और शीबा चड्ढा जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म में दिलजीत दोसांझ की आवाज में हनुमान चालीसा भी सुनाई पड़ती है।
साल 2028 में रिलीज होगा रामायण का पार्ट 2
रामायण का म्यूजिक दो ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स, एआर रहमान और हांस जिमर ने तैयार किया है। इस फिल्म का पहला पार्ट तो रिलीज किया जा चुका है। पहला पार्ट लोगों को इतना पसंद आया है कि उनके बीच पार्ट 2 को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि, पार्ट 2 के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। रणबीर की फिल्म का पार्ट 2 साल 2028 में रिलीज होगा।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना