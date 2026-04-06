युद्ध के हालातों पर बोले ‘लक्ष्मण’, कहा- धोबी का कुत्ता जैसी स्थिति! एक आदमी के अहंकार ने पूरी दुनिया को..
रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी ने जंग के हालातों और इसमें अलग-अलग देशों की भूमिका के बारे में एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है।
रामानंद सागर की 'रामायण' (1987) में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके एक्टर सुनील लहरी वर्तमान वैश्विक हालातों को लेकर चिंता जाहिर की है। मिडिल ईस्ट में चल रहे भीषण युद्ध और उससे पैदा हुए संकट पर सुनील लहरी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका-इस्राइल ईरान युद्ध के बारे में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बिना किसी देश या राजनेता का नाम लिए, इशारों-इशारों में लीडरशिप के गलत फैसलों पर कटाक्ष किया। सुनील लहरी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सुनील बोले- एक शख्स की वजह से दुनिया मुसीबत में
सुनील लहरी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति का अहंकार पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा, 'एक इंसान के अहम और उसके ईगो ने गलत फैसला लेकर पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है।' सुनील लहरी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के गलत फैसलों की तरफ था। सुनील ने कहा कि ईगो नाम की चीज इंसान में होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अहंकार से प्रेरित फैसलों का खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है।
अमेरिका ने लिए बने 'धोबा का कुत्ता' जैसे हालत?
सुनील लहरी ने कहा कि अब हालात ऐसे हैं कि अगर वह इंसान युद्ध से कदम पीछे खींचता है, तो उसके देश को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा और कई समझौतों के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं अगर वह युद्ध जारी रखता है, तब भी हर रोज करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। सुनील लहरी ने कहा कि अभी हालत ऐसी है कि 'न निगला जाए, न उगला जाए' और 'धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का'। सुनील लहरी ने कहा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार नहीं, बल्कि हजार बार सोचना चाहिए।
सुनील लहरी ने की सदबुद्धि और शांति की प्रार्थना
वीडियो के आखिर में सुनील लहरी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दुनिया में जल्द ही शांति लौटे और सबको सदबुद्धि मिले। उन्होंने अपने फैंस और आम लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। सुनील लहरी ने कहा, 'हालात बहुत खराब हैं, इस स्थिति में कुछ भी हो सकता है। आप लोग खुश रहिए और बहुत सुरक्षित रहिए।' सुनील लहरी का यह वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में तनाव का माहौल है। मालूम हो कि रणबीर कपूर की फिल्म रामायण की चर्चा के बीच रामायण सीरियल का हिस्सा रह चुके सुनील लहरी भी सुर्खियों में हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।