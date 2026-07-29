Ramayana: यश की परफॉर्मेंस देख रावण को होगा गर्व, बोले रामायण एक्टर
नितेश तिवारी की रामायण में भगवान इंद्र का किरदार निभाने वाले एक्टर कुणाल कपूर ने रणबीर कपूर और यश को लेकर अपने फैंस के साथ बात की। उन्होंने कहा कि यश की परफॉर्मेंस देख रावण को गर्व होगा।
नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर रिलीज होने में कुछ घंटे बाकी हैं। फिल्म को लेकर फैंस के बीच बज बना हुआ है। इस फिल्म में भगवान इंद्र का किरदार निभाने वाले एक्टर कुणाल कपूर ने फैंस के सवालों का जवाब देकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है। यश की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए कुणाल ने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस देख रावण को गर्व होगा।
कुणाल कपूर निभाएंगे भगवान इंद्र का किरदार
कुणाल कपूर ने अपने एक्स पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की जो फैन जनरेटेड तस्वीरें थीं। उन्होंने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- इस सब आर्ट के लिए धन्यवाद। ऐरावत और मैं इसके लिए आभारी हैं। वैसे मुझे नहीं पता था थंडर के देवता का कभी ब्लॉन्ड वालों का दौर भी था।
यश की परफॉर्मेंस पर क्या बोले कुणाल कपूर?
कुणाल के इसी पोस्ट पर लोगों के कमेंट्स आए हैं और उन्होंने फैंस को रिप्लाई भी किया है। एक यूजर ने कमेंट लिखकर पूछा की यश की परफॉर्मेंस कैसी है? कुणाल ने कहा- अद्भुत! रावण को गर्व होगा। एक यूजर ने पूछा कि रणबीर कपूर के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा रहा? उन्होंने कहा- एक ऐसा स्टार जिसके ऊपर स्टारडम का बोझा नहीं है।
कुणाल को इंद्र के रूप में देखने के लिए उत्साहित हैं फैंस
बहुत सारे यूजर्स ने कुणाल कपूर की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा- आप देव राज इंद्र के लुक में बहुत अच्छे लगेंगे। आपको देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। ऑल द बेस्ट। एक दूसरे यूजर ने लिखा- आप इंद्र के रूप में शानदार लगने वाले हैं। एक ने कहा- मुझे पता है ये रोल आप पर बिल्कुल सटीक बैठेगा।
कब रिलीज हो रहा रामायण का ट्रेलर?
रामायण की बात करें तो फिल्म के पहले पार्ट का ट्रेलर 30 जुलाई सुबह 4:15 पर रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा। राम के रूप में रणबीर के लुक से पर्दा हटा दिया गया है। अभी रावण के किरदार से पर्दा नहीं हटा है। फैंश यश को रावण का किरदार देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।
नितेश तिवारी की रामायण की कास्ट
नितेश तिवारी की रामायण को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में साई पल्लवी सीता के रूप में नजर आएंगी।रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे। सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में लारा दत्ता, अरुण गोविल, काजल अग्रवाल और रकुलप्रीत सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।