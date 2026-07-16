रामायण एक्टर आदिनाथ कोठारे ने अनाउंस किया तलाक, उर्मिला संग तोड़ा 15 साल पुराना रिश्ता
रामायण फिल्म के हीरो आदिनाथ कोठारे ने सोशल मीडिया पर पत्नी उर्मिला संग अलग होने की घोषणा की है। आदिनाथ ने बताया कि दोनों अब साथ नहीं हैं।
नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में काम कर चुके एक्टर आदिनाथ कोठारे ने पत्नी उर्मिला कोठारी से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सभी को बताते हुए इसकी जानकारी दी है। आदिनाथ और उर्मिला ने साथ में स्टेटमेंट जारी किया है और बताया कि दोनों मिलकर 15 साल की शादी को खत्म कर रहे हैं। हालांकि बेटी की परवरिश दोनों साथ में मिलकर करेंगे और उसे दोनों का प्यार देंगे।
बतौर कपल हुए अलग, लेकिन बेटी के लिए हैं साथ
पोस्ट में लिखा है, ‘हमारे दोस्त, मीडिया और शुभचिंतक, बहुत सोच-विचार के बाद, उर्मिला कानेटकर और मैंने आपसी सहमति से पार्टनर के तौर पर अलग होने का फैसला किया है। भले ही हमारी जर्नी बतौर कपल खत्म हो गई है, लेकिन बेटी को लेकर हमारा कमिटमेंट जारी है। वह हमारी प्रायोरिटी हैं। हम उसकी मिलकर को पैरेंटिंग करेंगे ताकि वह प्यार, सिक्योरिटी और सपोर्ट के साथ बड़ी हो।’
नए चैप्टर की कर रहे शुरुआत
स्टेटमेंट में आगे लिखा है, हम सालों से एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हम मीडिया और पब्लिक का शुक्रगुजार हैं इतने प्यार और सपोर्ट देने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे क्योंकि हम अब अपनी लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।
आखिर में लिखा है, ‘हम हमारे मीडिया के दोस्तों और पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। यह हमारा इस मामले में एक ही स्टेटमेंट है और इसके बाद हम इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। थैंक्यू हमें समझने के लिए।’
रामायण में आएंगे नजर
आदिनाथ के बारे में बता दें कि वह अब रामायण में नजर आने वाले हैं। वह फिल्म में भरत का किरदार निभाएंगे। फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं जिसमें रणबीर कपूर, राम का, सीता का साई पल्लवी निभा रही हैं। यश रावण का किरदार निभा रहे हैं और सनी देओल, हनुमान का और रवि दुबे, लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। इनके अलावा फिल्म में अरुण गोविल, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह भी हैं। फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी जो रामायण का पहला पार्ट होगा। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली पर आएगा।
4000 करोड़ की है फिल्म
मूवी को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके मुताबिक इसका बजट 4000 करोड़ है। यह अब तक की किसी भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा बजट है। फैंस इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वहीं यश भी इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
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