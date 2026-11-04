Ranbir Kapoor Film: कल रिलीज हो रही रामायण, थिएटर्स में जाने से पहले जान लें फिल्म से जुड़ी 5 बातें

रणबीर कपूर की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। फिल्म की रिलीज होने में बस एक दिन बाकी है। आइए रणबीर की फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं रामायण से जुड़ी पांच बातें।

रणबीर कपूर की रामायण का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के जरिए दर्शक बड़े पर्दे पर भगवान राम, सीता और रावण की कहानी को पर्दे पर अनुभव करेंगे। फिल्म की रिलीज को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बज है। इस फिल्म को लेकर जो बज है उसके एक नहीं 5-5 कारण हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में।

1.फिल्म की स्टार कास्ट इस फिल्म की सोशल मीडिया पर हाइप की एक वजह तो इस फिल्म की स्टार कास्ट है। नितेश तिवारी ने एक से बढ़कर एक स्टार्स को फिल्म में कास्ट किया है। खासा बज रावण के अवतार में नजर आनेवाले यश के लिए है। यश की साउथ के साथ-साथ नॉर्थ इंडिया में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ये पहली बार है जब लोगों के चहीते यश भारत देश की सबसे पसंद की जानेवाली, लोगों के दिल से जुड़ी कहानी में नजर आएंगे। यश को रावण के रूप में देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भी हैं। रणबीर कपूर भी पहली बार किसी पौराणिक कहानी में नजर आने वाले हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर रणबीर को फिर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन यश के लिए आपको सोशल मीडिया पर ज्यादातर तारीफें ही मिलेंगी।

2. नितेश तिवारी का डायरेक्शन नितेश तिवारी की गिनती बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर्स में होती है। उन्होंने दर्शकों को चिल्लर पार्टी, दंगल, भूतनाथ रिटर्न्स और छिछोरे जैसी फिल्में दी हैं। नितेश तिवारी की कहानी और कहानी के कहने के अंदाज की हमेशा ही सरहाना हुई है। अब नितेश तिवारी जह पर्दे पर राम और रावण की कहानी को लेकर आ रहे हैं तो फिल्म को लेकर बज बनना कोई हैरानी की बात नहीं है।

3. हांस जिमर और एआर रहमान का म्यूजिक रामायण की कहानी के साथ-साथ फिल्म के म्यूजिक की भी काफी चर्चा है। इस फिल्म के म्यूजिक को दो ऑस्कर विनिंग कंपोजर्स- एआर रहमान और हांस जिमर, ने तैयार किया है। हांस जिमर और एआर रहमान, म्यूिजक की दुनिया के दो ऐसे नाम हैं जिनका काम दुनियाभर में राज करता है। एआर रहमान के बारे में तो आप भली-भांति जानते होंगे। आइए जानते हैं हांस जिमर के बारे में। हांस जिमर एक जर्मन फिल्म स्कोर कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। रामायण से हांस जिमर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। हांस जिमर को 'द लायन किंग', 'इन्सेप्शन', 'ड्यून' और 'पाइरेट्स ऑफ कैरेबियन' जैसी कुछ हिट फिल्मों का साउंडट्रैक देने के लिए जाना जाता है।

4. 100 देशों में रिलीज हो रही रामायण रणबीर कपूर की रामायण केवल भारत में दी नहीं दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो रणबीर की ये फिल्म 100 देशों में रिलीज हो रही है। दुनियाभर में ये फिल्म 59 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म को 40 भाषाओं में डब किया जाएगा।