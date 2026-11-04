Ranbir Kapoor Film: कल रिलीज हो रही रामायण, थिएटर्स में जाने से पहले जान लें फिल्म से जुड़ी 5 बातें
रणबीर कपूर की रामायण इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। फिल्म की रिलीज होने में बस एक दिन बाकी है। आइए रणबीर की फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं रामायण से जुड़ी पांच बातें।
रणबीर कपूर की रामायण का इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के जरिए दर्शक बड़े पर्दे पर भगवान राम, सीता और रावण की कहानी को पर्दे पर अनुभव करेंगे। फिल्म की रिलीज को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी बज है। इस फिल्म को लेकर जो बज है उसके एक नहीं 5-5 कारण हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में।
1.फिल्म की स्टार कास्ट
इस फिल्म की सोशल मीडिया पर हाइप की एक वजह तो इस फिल्म की स्टार कास्ट है। नितेश तिवारी ने एक से बढ़कर एक स्टार्स को फिल्म में कास्ट किया है। खासा बज रावण के अवतार में नजर आनेवाले यश के लिए है। यश की साउथ के साथ-साथ नॉर्थ इंडिया में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। ये पहली बार है जब लोगों के चहीते यश भारत देश की सबसे पसंद की जानेवाली, लोगों के दिल से जुड़ी कहानी में नजर आएंगे। यश को रावण के रूप में देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भी हैं। रणबीर कपूर भी पहली बार किसी पौराणिक कहानी में नजर आने वाले हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर रणबीर को फिर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन यश के लिए आपको सोशल मीडिया पर ज्यादातर तारीफें ही मिलेंगी।
2. नितेश तिवारी का डायरेक्शन
नितेश तिवारी की गिनती बॉलीवुड के शानदार डायरेक्टर्स में होती है। उन्होंने दर्शकों को चिल्लर पार्टी, दंगल, भूतनाथ रिटर्न्स और छिछोरे जैसी फिल्में दी हैं। नितेश तिवारी की कहानी और कहानी के कहने के अंदाज की हमेशा ही सरहाना हुई है। अब नितेश तिवारी जह पर्दे पर राम और रावण की कहानी को लेकर आ रहे हैं तो फिल्म को लेकर बज बनना कोई हैरानी की बात नहीं है।
3. हांस जिमर और एआर रहमान का म्यूजिक
रामायण की कहानी के साथ-साथ फिल्म के म्यूजिक की भी काफी चर्चा है। इस फिल्म के म्यूजिक को दो ऑस्कर विनिंग कंपोजर्स- एआर रहमान और हांस जिमर, ने तैयार किया है। हांस जिमर और एआर रहमान, म्यूिजक की दुनिया के दो ऐसे नाम हैं जिनका काम दुनियाभर में राज करता है। एआर रहमान के बारे में तो आप भली-भांति जानते होंगे। आइए जानते हैं हांस जिमर के बारे में। हांस जिमर एक जर्मन फिल्म स्कोर कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। रामायण से हांस जिमर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। हांस जिमर को 'द लायन किंग', 'इन्सेप्शन', 'ड्यून' और 'पाइरेट्स ऑफ कैरेबियन' जैसी कुछ हिट फिल्मों का साउंडट्रैक देने के लिए जाना जाता है।
4. 100 देशों में रिलीज हो रही रामायण
रणबीर कपूर की रामायण केवल भारत में दी नहीं दुनियाभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो रणबीर की ये फिल्म 100 देशों में रिलीज हो रही है। दुनियाभर में ये फिल्म 59 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म को 40 भाषाओं में डब किया जाएगा।
5. DNEG के विजुअल इफेक्ट्स
DNEG की गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और कंप्यूटर एनिमेशन बनाने वाली कंपनी में होती है। इस कंपनी की स्थापना 1998 में लंदन में 'डबल नेगेटिव' से हुई थी। DNEG ने द गारफील्ड मूवी (2024), निमोना (2023), द डार्क नाइट (2008), एवेंजर्स: एंडगेम (2019), फर्स्ट मैन (2018), ब्लेड रनर 2049 (2017), टेनेट (2020), ड्यून: पार्ट टू (2024) और ड्यून: पार्ट वन (2021) जैसी फिल्मों के वीएफएक्स और एनिमेशन तैयार किए हैं। अब रामायण में भी इस कंपनी का कमाल देखने को मिलेगा। लिस्ट में दी गई इन सभी फिल्मों की गिनती हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में होती है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना