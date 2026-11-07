दांव पर लगे हैं 4000 करोड़, रामायण कैसे निकालेगी बजट? हर हफ्ते करना होगा इतना कलेक्शन, समझिए ये गणित
नितेश तिवारी की रामायण के दोनों पार्ट पर 4000 करोड़ रूपये खर्च हुए हैं। इसका मतलब है एक फिल्म का बजट 2000 करोड़ माना जा सकता है। अगर ये आंकड़ा पार करना है तो फिल्म को हर हफ्ते इतनी कमाई करनी होगी। जानिए-
नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी रामायण थिएटर पर धूम मचा रही है। दिवाली के मौके पर आई राम की कहानी को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज के दो दिनों के अंदर ही 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। अब वीकेंड के कलेक्शन पर नजरें टिकी हुई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म वीकेंड पर धमाका कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रामायण को आखिर कितना कलेक्शन करना होगा जिससे बजट की वसूली के साथ प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और यश को मुनाफा भी हो। आइए रामायण के कलेक्शन की थोड़ी गणित समझते हैं।
रामायण के बजट की वसूली कैसे होगी?
प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने बताया था कि उन्होंने रामायण के दो पार्ट को बनाने के लिए 4000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ऐसे में फिल्म का एक पार्ट 2000 करोड़ के बजट में माना जाएगा। अगर मेकर्स एक महीने के अंदर इस बजट को वसूलना चाहते हैं तो फिल्म रामायण को हर हफ्ते करीब 500 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्डवाइड बिजनेस करना होगा। हर दिन 66 करोड़ से ज्यादा की कमाई। औसतन ये कमाई करने पर ही बजट की वसूली हो पाएगी।
रामायण को करना पड़ सकता है इस चुनौती का सामना
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई बड़ी फिल्म तीन हफ्ते से ज्यादा अच्छी कमाई नहीं कर पाती है। खासकर वीकडेज में फिल्में स्ट्रगल करती हैं। ऐसे में रणबीर कपूर की रामायण के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिल्म का पहला हफ्ता है और फेस्टिवल हॉलिडे से भरा हुआ है। ऐसे में फिल्म के चलने और अच्छी कमाई की उम्मीदें बांधी जा सकती हैं। लेकिन हॉलिडेज खत्म होते ही, वीक डेज में फिल्म को असली चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर रामायण पहले हफ्ते में अधिक से अधिक कमाई कर लेती है तो आगे के हफ्ते मैनेज होने में आसानी हो सकती है। अगर फिल्म इतनी कमाई नहीं कर पाई तो मेकर्स के लिए बजट की वसूली करना मुश्किल हो जाएगा।
रामायण ने अब तक कमा लिए इतने करोड़
फिल्म का पहला पार्ट ‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ 5 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। पहले दिन फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 64.85 करोड़, दूसरे दिन 48.05 करोड़ और तीसरे दिन के शाम 6 बजे तक 42.57 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। यानी इन दिन दिनों फिल्म में देश में 155.47 करोड़ रुपये(नेट) से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं इन दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 221 करोड़ है। फिल्म अगर अगले कुछ दिनों में लगातार अच्छा परफॉर्म करती रही तो मेकर्स इस महीने के आखिर तक बजट के नजदीक पहुंच सकते हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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