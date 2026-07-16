Ramayana: फिल्म के 34 मिनट फुटेज को ऑस्ट्रेलिया में मिला M सर्टिफिकेट, 15 से कम उम्र के बच्चे नहीं देख सकते मूवी
रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर बड़ा अपडेट आया है। फिल्म के 34 मिनट फुटेज को ऑस्ट्रेलिया में एम सर्टिफिकेट मिला है। जानें इस सर्टिफिकेट का मतलब क्या है।
रामायण फिल्म को लेकर काफी समय से बज है। फिल्म के ट्रेलर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके ट्रेलर रिलीज से पहले फिल्म को पहला इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन मिल गया है। ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन बोर्ड वेबसाइट के मुताबिक रणबीर कपूर की फिल्म का 34 मिनट का फुटेज सर्टिफाई किया गया है। ऑस्ट्रेलियन क्लासिफिकेशन बोर्ड की लिस्टिंग के अनुसार, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फ़िल्म के फुटेज को "मामूली हिंसा" के लिए 'M' (मैच्योर) क्लासिफिकेशन दिया गया है।
क्या है एम सर्टिफिकेट का मतलब
ऑस्ट्रेलियाई गाइडलाइन के अनुसार, 'M' (मैच्योर) क्लासिफिकेशन एक सलाह देने वाली रेटिंग है। 'M' कैटेगरी वाली फिल्मों और कंप्यूटर गेम्स की सलाह 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं दी जाती है। 'M' कैटेगरी वाली फिल्मों और कंप्यूटर गेम्स की सलाह 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं दी जाती है। इनमें हिंसा और ऐसी थीम हो सकती है जिनके लिए मैच्योर सोच की जरूरत होती है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे कानूनी तौर पर इस कंटेंट को देख सकते हैं।
साइट पर फिल्म की एक छोटी सी कहानी भी शेयर की गई है, जिसमें लिखा है, 'एक प्राचीन युवा राजकुमार और राजकुमारी की कहानी है, जिनकी शादी और उसके बाद वनवास का यादगार सफर होता है।' प्यार, कर्तव्य और किस्मत की उनकी कहानी आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों का सामना करती है।
यह सर्टिफिकेशन ऐसे समय में आया है जब कुछ दिन में फिल्म के मेकर्स इसके ट्रेलर को थिएटर में रिलीज करने का प्लान कर रहे थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने ट्रेलर को यू सर्टिफिकेट दिया है।
2 ट्रेलर होंगे रिलीज
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के 2 ट्रेलर होंगे जिसमें से एक 4 मिनट लंबा होगा वहीं दूसरा 4 मिनट 15 सेकेंड का।
कब रिलीज हो रहा है ट्रेलर
ट्रेलर 24 जुलाई को रिलीज होगा। ट्रेलर की अनाउंसमेंट कर लिखा गया था, भारत से लेकर दुनिया तक। कई हजार सालों से, रामायण ने जनरेशन को इंस्पायर किया है धर्म, मर्यादा, ताकत और कम्पैशन के लिए। अब इसकी नई शुरुआत हो रही है। रामायण का ट्रेलर प्रीमियर वर्ल्डवाइड 24 जुलाई को रिलीज होगा।
रामायण की पूरी कास्ट
फिल्म के बारे में बता दें कि इसे नितेश तिवारी डायारेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में रणबीर कपूर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, यश ने रावण, सनी देओल ने हनुमान और रवि दुबे ने लक्ष्मण का किरदार निभाया है। इसके अलावा फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, अरुण गोविल समेत कई स्टार्स हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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